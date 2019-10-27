Pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrildi

Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Budaklar İlkokulu’nun öğrencileri sürüş eğitimi aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini konuk etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Türkiye’nin en modern bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi son olarak Budaklar İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Yaşam için spor yapmanın faydaları hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı öğrencilere tesislerde güvenli sürüş eğitimi verildi. Öğrenciler hem güvenli bir şekilde bisiklet sürmenin heyecanını yaşarken hem de tesiste yer alan çocuk parklarında eğlenceli anlar yaşadı.

SAKARYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

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