OSM’de ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ söyleşi gerçekleşecek

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Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ konulu söyleşi programı ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ konulu söyleşi programı ile devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı programa Yazar Fatma Barbarosoğlu konuşmacı olarak katılacak. Saat 19.00’da başlayacak programa tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

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