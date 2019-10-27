Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor

Büyükşehir Akademi’de yeni dönem kayıtları 28 Ekim Pazartesi günü sona eriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de yeni dönem son sürat sürüyor. Kayıtların www.sakarya.bel.tr adresinden gerçekleşeceği Akademi, 7 farklı ders başlığı ve alanında uzman isimlerle ilk dersine 4 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Güz dönemi 13 Aralık Cuma günü son bulacak.



Kayıtlar için son tarih 28 Ekim Pazartesi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Akademi’de yeni dönem kayıtları 28 Ekim Pazartesi günü sona eriyor.. 6 hafta boyunca sürecek eğitimlerimiz için başvurular, kurumsal internet sayfamız www.sakarya.bel.tr adresinden alınacak. Başvurularda katılımcıların yazılı mülakatları belirleyici olacak. Derse kabul edilenlerin ilanı ise 1 Kasım Cuma günü yine kurumsal internet sayfamız üzerinden yapılacak. 7 farklı başlık ve entelektüel isimlerin katılımıyla Akademi’de ilk ders zili 4 Kasım Pazartesi günü çalacak. Alicanlar Konağı’nın ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Akademi’ye tüm ilgilileri davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:47

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AKŞAM 18:09

YATSI 19:29

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