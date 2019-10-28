Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attılar.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’ne düzenlenen törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Adapazarı Belediye Başkan Vekili Hasan Karagüzel, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın, akademisyenler öğrenciler ve ailelerinin katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Yoğun bir maratonun sonunda güzel bir fakülteye, güzel bir alana çocuklarınız intisab etmiş oldular. Bu gayretiniz inşallah bir bayrak değişimi gibi; Çocuklarınızı, bu alanda güzel hekimleri ülkemize kazandırmak üzere emin ellere teslim etmiş oldunuz. Beyaz önlük giyme merasimi doktorlar için hem onur verici hem de artık dönüşü olmayan bir yola girdik babından sorumluluk yüklenici bir an olsa gerek. Çünkü beyaz önlüğü giyince artık geleceğe dönük rota da önemli ölçüde çizilmiş oluyor. Sağlık hizmeti önemli. Ülkemizde de son yıllarda daha fazla olmak üzere, dünya ölçeğinde kıyaslama yapıldığında hep iyi hizmet verilmeye, ücretsiz hizmet verilmeye çalışılmış, mümkün olduğunca yaygın olmasına çalışılmış. Dolayısıyla bu kadar fedakarlık yapılması gereken bir alanın hizmet sunucu olan tarafındasınız. Eminim her biriniz geniş ufuklu, en iyi şekilde donanımlı bir biçimde fakültemizi bitireceksiniz. Tabiki kıymetli öğretim kadrosu herşeyden önemli. Ancak Diş Hekimliği Fakültesi, klinik hizmetler de verilen bir yer. Özellikle ileriki sınıflarda bunun kıymetini siz daha da iyi anlayacaksınız. İnşallah mutluluğunuz daim olur. Bu 5 yılı böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş bir zaman dilimi olarak görürsünüz. İyiki Sakaryadaymışız, İyiki Sakarya Üniversitesindeymişiz, iyiki böyle bir kadroyla tanışmışız dersiniz. Bizim gayretimiz daha iyi yetişmeniz yönünde olacak. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Aileleri de tebrik ederim" dedi.

Dekan Prof. Dr. Hakan Akın da konuşmasında, “Bugün özel bir günü yaşıyoruz. Sizler için de bizler için de gururlu ve özel bir gün. Öğrencilerimiz bugün beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını atacaklar. Onlara meslektaş olarak hitap edeceğiz, doktor olarak onlara hitap etmeye başlayacağız. Tabi bizim kıymetli öğrencilerimize bir şeyler söylemeden önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizleri tebrik etmek istiyorum, çünkü onlardan daha fazla bir gayreti sizlerin uzun maraton içerisinde yaşadığını ve gösterdiğinizi biliyorum. Çocuklarınızı emin ellere emanet ettiniz. O konuda emin olabilirsiniz, bunu bir bayrak yarışı gibi düşünürseniz eğer, siz çok güzel bir yere çocuklarınızı getirdiniz ve artık o emaneti bizlere teslim ettiniz. Bizler de bu 5 sene içerisinde onları sizler için, vatan millet için kıymetli birer hekim olarak yetiştirmeye gayret ve özen göstereceğiz inşallah. Bir çift söz de öğrencilerimize sarf etmek istiyorum. Hekim olmak çok zor bir süreçten geçiyor. Sıkı bir eğitimden, zorlu bir eğitimden geçecekler ancak biz hocaları olarak yılmalarını istemiyoruz. Azimli bir şekilde sıkı bir şekilde çalışarak inşallah bu süreci tamamlayacaklar ve 5 sene sonra inşallah burada onların mezuniyet törenlerine tanıklık edeceğiz. Tekrar sizleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından bir müzik dinletisi sunuldu ve öğrencilerin hazırladığı slayt gösterisi izlendi. Daha sonra öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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