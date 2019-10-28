Başkan Yüce, “Sakarya’nın üreten şehir kimliği öne çıkmaya devam edecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl ikincisi düzenlenen Sakarya Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Makinaları ve Yem Fuarı’nda incelemelerde bulundu.

Fuar alanında sektör firmalarının kurduğu standları ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, sektör temsilcileri ile üreticileri misafir eden fuarın Sakarya için hayırlı olmasını temenni etti. Fuara olan ilginin de memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Yüce, Sakarya’nın tarım ve hayvancılıkta gelecekte adından sıkça söz ettirecek şehirlerden biri olacağını vurguladı.

ikincisi düzenlenen Sakarya Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Makinaları ve Yem Fuarı’nı ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2427 Ekim tarihleri arasında Hendek ilçemizde gerçekleştirilen fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarım ve hayvancık alanında sektörün tüm yenilikleri ilgililerine sundu. Fuara olan ilgi de çok memnuniyet verici. Sakarya mümbit topraklara sahip bir şehir. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fidancılık ve Peyzaj A.Ş ile şehrimiz süs bitkiciliği alanında daha da iyi bir noktaya ulaştıracağız. Yerli ve milli üretimle ekonomiye katkı sunacağız. Ürünlerimizin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için de Tarım A.Ş’yi kurduk. İnşallah kısa süre içerisinde de seracılık noktasında adımlarımızı atacağız. İnşallah Sakarya üreten şehir olmaya devam edecek” dedi.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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