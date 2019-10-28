Başkan Babaoğlu: "Yeni fuarlarla, büyük hedeflerimiz ve planlarımız var"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Çok Amaçlı Fuar Alanında düzenlenen Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarında vatandaşlar, kurum ve firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Hendek Belediyesi standında vatandaşları ağırlayan ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Babaoğlu, 2427 Ekim tarihlerinde açık kalan fuarda temaslarda bulunarak binlerce kişiyle sohbet etti. Kurum kuruluş ve firmalara teşekkür eden Başkan Babaoğlu, fuar organizasyonun daha da gelişmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarının Sakarya’da ilkleri beraberinde getirdiğini anlatan Başkan Babaoğlu, “Katılımcılar ve fuarımızda yer alan firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde herkesin mutlu olması bizleri sevindiriyor. Hendek’te düzenlenen bu fuara 70 bini geçen katılım oldu. Bu yoğunluk fuar organizasyonlarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Sakarya’da bir fuar alanın ihtiyacı olduğu Hendek’te düzenlenen bu fuar sayesinde ortaya çıktı” dedi.

Hedef büyüttüklerini anlatan Başkan Babaoğlu, “Bu fuarın daha da geliştirilmesi, katılımın daha da arttırılması adına tüm Sakarya’ya görev düşüyor. Dünya’da fuar organizasyonları ekonominin vazgeçilmez unsurları halini alırken, bizlerde bu gerçeğin ışında alıcı ile satıcı arasında köprü olan, sektörleri buluşturup ufuk açan gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bu konuda büyük hedeflerimiz ve planlarımız var. Şehrimizin kazanması adına hep birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Kurumlarımıza, firmalarımıza, emek veren herkese ve en önemlisi bu fuara katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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