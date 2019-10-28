‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimin AKM’de gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimi ve söyleşi ile devam etti.

AKM’de gerçekleştirilen filmin gösteriminin ardından Moderatörlüğünü Enver Gülşen’in yaptığı söyleşide Yönetmen Bekir Bülbül çok sayıda sinemaseverle bir araya geldi. Bülbül, izleyicilerden gelen filmdeki bir çok sahne, mekan ve olay örgüsü ile ilgili sorulara içtenlikle cevap verdi.

Filmin macerasını anlatan Yönetmen Bekir Bülbül, “Benim Küçük Sözlerim’ filmi benim ilk uzun metraj deneyimim. Biçimsel olarak bu film benim çocukluk anım. Doğduğum şehir olan Konya’da çektik. Oyuncularda halamın çocukları. Çocukken uzaklara gitme ve yüzme hayalleri kurduğum yerleri filme dökme hevesi içindeydim ancak sadece bu anıları anlatmak değildi niyetim beni bu anılara iten bir alt metin vardı. 30’lu yaşların getirmiş olduğu belli bir hayat bakışından sonra bu alt metin ortaya çıktı. Dünyayı irdelemeye başladığım zaman bana çok cazip görünen özellikle gençlik ve lise zamanları, o günlerin verdiği efsunlu hayat tarzının hepsinin bir çamur deryası olduğunu gördüm. 30’lu yaşlardan sonra insanlar bunu daha net görmeye başlıyor. Alt metinsel olarak böyle bir fanilik duygusu ya da batı deyimiyle varoluşsal sancı gibi bir şeyler hissettim. Bunun üzerine bu çocukluk anısını inşa ettim” dedi.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:08

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.