Başkan Yüce doğa yürüyüşüne katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı Kayaboğazı’nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.

Taraklı ilçe Kayaboğazında 12 kilometrelik parkurda adımlayan doğaseverlere eşlik eden Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın doğal güzelliklerini keşfetmeye tüm vatandaşları davet etti. Yürüyüşte Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin’in yanı sıra 200’ü aşkın doğasever yer aldı.



Dört mevsim ayrı güzel

Doğayı hissetmenin, yeşile temas etmenin güzelliğini yaşadıkları bir yürüyüşü daha geride bıraktıklarını belirten ve Sonbahar Doğa Yürüyüşleri’ne katılan tüm doğaseverlere teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, “Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimizin bu haftaki adresi şehrimizin güney ucu Taraklı Kayaboğazı’ydı. Sakarya’da dört mevsim ayrı güzel. Doğayla iç içe olan, yeşile, toprağa temas eden, sağlıklı bir geleceğe adım atan, Rabbi’mizin güzelliklerini keşfeden tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum. İnşallah tabiatın güzelliklerini keşfetmeye, Sakarya Bir Başka sloganıyla şehrimizin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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