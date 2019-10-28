Arazilerine orman denerek el konulan 15 kişi 1 milyon 479 bin lira tazminat kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arazilerine orman denerek el konulan 15 kişi 1 milyon 479 bin lira tazminat kazandı

İHA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sahibi oldukları tapulu arazileri ’orman şerhi’ konularak elinden alınan 15 kişinin açtığı davada mahkeme, devleti 1 milyon 479 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.
Serdivan Dereköy Mahallesi’nde A.P., B.Ö., C.S., N.Ö., Ç.B., T.S., F.K., G.A., F.K., İ.S., K.S., N.D., P.A., S.S. ve A.B.’nin sahibi oldukları arsalar, orman kadastrosu ve 2/B çalışmaları sırasında orman sınırları içerisinde kaldığından bahisle "devlet ormanıdır, alınıp satılamaz, ifraz yapılamaz, devir ve temlik edilemez, ipotek ettirilemez" şerhi konuldu.
Arsa hissedarları, taşınmazlarını satmak için tapu müdürlüğüne gittiklerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı ve satışa engel olan şerhten haberdar oldu. Arazinin hissedarları, bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurdu. Müdürlük, taşınmazların orman sınırı içinde alındığını, ormanların özel mülkiyete konu olamayacağını , bu sebeple şerhlerin kaldırılamayacağı bilgisini verdi. Müdürlükten olumsuz yanıt alan 15 hissedar, avukatları aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Hazine aleyhine Sakarya 2 Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı.
Arazi sahiplerinin avukatı Musa Adıyaman, mahkemeye sunduğu dilekçede, taşınmaz maliklerinin tüm idari başvurularının sonuçsuz kaldığını, bu nedenle çareyi dava açmakta bulduğunu belirtti. Tapu sicilinin hatalı olarak tutulduğunu kaydeden Musa Adıyaman, "Müvekkillerim orman şerhinin kaldırılması için Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurmuş. Ancak kendilerine orman şerhinin kaldırılmayacağı bildirilmiş. Devletin kusursuz sorumluluğu bulunmaktadır. Tapu sicilinin hatalı tutulmasından dolayı müvekkillerimin sahibi oldukları arazilere hatalı şekilde ’orman şerhi’ konulmuştur. Müvekkillerim bu şekilde mağdur edilmişlerdir. Müvekkilimin mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Taşınmazın orman olan kısmının tapu kaydının iptal edilerek hazine adına tescilini ve zararın karşılanmasını istiyoruz" dedi.
Orman İdaresi ise davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesini istedi. Dava konusu parsellerin kısmen yada tamamen devlet ormanı sınırlarında kaldığını, kesinleşmiş orman kadastro çalışmalarına göre orman vasfında olan ve hukuki bir değeri olmayan bir tapunun her zaman iptalinin istenebileceği gerçeği karşısında tazminata hükmedilmemesi gerektiğini savunarak, dava konusu parsellerin en eski memleket haritasında çalılık ve yapraklı orman işaretli yeşil renkli sahaya isabet ettiğini, etrafı yeşil renkli orman görüntülü saha ile çevrili olduğunu beyan ederek davanın reddini talep etti.
Davalı hazinenin avukatı, hazineye sorumluluk yüklenemeyeceğini gerekçesiyle davanın reddini istedi. Mahkeme, yapılan keşif ve bilirkişi incelemeleri sonucunda davacıları haklı bularak hazineyi 1 milyon 479 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.
Mahkemece verilen tazminat kararı, benzer durumda olan tapu mağdurları için emsal karar niteliğini taşıyor.

SAKARYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Kutadgu Bilig Sohbetleri’ Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Kutadgu Bilig Sohbetleri’ Tarihi Alicanlar ...
Başkan Yüce doğa yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce doğa yürüyüşüne katıldı
‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimin AKM’de gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimin AKM’de ...
Başkan Babaoğlu: "Yeni fuarlarla, büyük hedeflerimiz ve planlarımız var"
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu: "Yeni fuarlarla, büyük hedeflerimiz ...
Başkan Yüce, “Sakarya’nın üreten şehir kimliği öne çıkmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Sakarya’nın üreten şehir kimliği öne ...
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini ...
Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor
OSM’de ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ söyleşi gerçekleşecek
YEREL HABERLER OSM’de ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ söyleşi ...
Pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrildi
Pırlanta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Pırlanta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ...
BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ...
52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamir ediyor
YEREL HABERLER 52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamir ediyor
Hendek’te traktör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hendek’te traktör devrildi: 2 yaralı
Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Sapanca’da Ulusal farkındalık festivali gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Sapanca’da Ulusal farkındalık festivali gerçekleşiyor
Babasının arabasıyla kaza yaptı, aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Babasının arabasıyla kaza yaptı, aracı kaza yerinde ...
Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X