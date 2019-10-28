Arazilerine orman denerek el konulan 15 kişi 1 milyon 479 bin lira tazminat kazandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sahibi oldukları tapulu arazileri ’orman şerhi’ konularak elinden alınan 15 kişinin açtığı davada mahkeme, devleti 1 milyon 479 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Serdivan Dereköy Mahallesi’nde A.P., B.Ö., C.S., N.Ö., Ç.B., T.S., F.K., G.A., F.K., İ.S., K.S., N.D., P.A., S.S. ve A.B.’nin sahibi oldukları arsalar, orman kadastrosu ve 2/B çalışmaları sırasında orman sınırları içerisinde kaldığından bahisle "devlet ormanıdır, alınıp satılamaz, ifraz yapılamaz, devir ve temlik edilemez, ipotek ettirilemez" şerhi konuldu.

Arsa hissedarları, taşınmazlarını satmak için tapu müdürlüğüne gittiklerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı ve satışa engel olan şerhten haberdar oldu. Arazinin hissedarları, bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurdu. Müdürlük, taşınmazların orman sınırı içinde alındığını, ormanların özel mülkiyete konu olamayacağını , bu sebeple şerhlerin kaldırılamayacağı bilgisini verdi. Müdürlükten olumsuz yanıt alan 15 hissedar, avukatları aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Hazine aleyhine Sakarya 2 Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı.

Arazi sahiplerinin avukatı Musa Adıyaman, mahkemeye sunduğu dilekçede, taşınmaz maliklerinin tüm idari başvurularının sonuçsuz kaldığını, bu nedenle çareyi dava açmakta bulduğunu belirtti. Tapu sicilinin hatalı olarak tutulduğunu kaydeden Musa Adıyaman, "Müvekkillerim orman şerhinin kaldırılması için Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurmuş. Ancak kendilerine orman şerhinin kaldırılmayacağı bildirilmiş. Devletin kusursuz sorumluluğu bulunmaktadır. Tapu sicilinin hatalı tutulmasından dolayı müvekkillerimin sahibi oldukları arazilere hatalı şekilde ’orman şerhi’ konulmuştur. Müvekkillerim bu şekilde mağdur edilmişlerdir. Müvekkilimin mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Taşınmazın orman olan kısmının tapu kaydının iptal edilerek hazine adına tescilini ve zararın karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Orman İdaresi ise davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesini istedi. Dava konusu parsellerin kısmen yada tamamen devlet ormanı sınırlarında kaldığını, kesinleşmiş orman kadastro çalışmalarına göre orman vasfında olan ve hukuki bir değeri olmayan bir tapunun her zaman iptalinin istenebileceği gerçeği karşısında tazminata hükmedilmemesi gerektiğini savunarak, dava konusu parsellerin en eski memleket haritasında çalılık ve yapraklı orman işaretli yeşil renkli sahaya isabet ettiğini, etrafı yeşil renkli orman görüntülü saha ile çevrili olduğunu beyan ederek davanın reddini talep etti.

Davalı hazinenin avukatı, hazineye sorumluluk yüklenemeyeceğini gerekçesiyle davanın reddini istedi. Mahkeme, yapılan keşif ve bilirkişi incelemeleri sonucunda davacıları haklı bularak hazineyi 1 milyon 479 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkemece verilen tazminat kararı, benzer durumda olan tapu mağdurları için emsal karar niteliğini taşıyor.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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