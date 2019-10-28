Hendek’te 29 Ekim kutlamaları törenle başladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hendek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene Hendek Kaymakam Vekili olan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, gaziler, askeri erkan, bürokratlar, belediye daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hendek Kaymakam vekili Yakup Güney ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törenin ardından protokol mensupları vatandaşlarla birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. Kutlamalar 29 Ekim Salı günü saat 10.00’da Hendek Yeni Kapalı Spor salonunda devam edecek.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:08

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.