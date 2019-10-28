Başkan Yüce gençlerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce gençlerle bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Gençler Soruyor’ programı kapsamında Sakarya Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden, üniversite öğrenci topluluklarından ve STK’lardan çok sayıda öğrenci yer alırken; BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Yusuf Söğütdelen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu da katıldı. Başkan Yüce, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Gerçekleştirilen program Başkan Ekrem Yüce’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Başkan Yüce, program sonunda gençlere Sakarya şiirini okudu.



Hayatım mücadele ile geçti

Gençlerle bir arada olmaktan büyük keyif aldığını ifade eden ve geçmiş tecrübelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “İlkokul yıllarımdan bu yana mücadele içerisindeyiz. İstanbul’da geçen öğrencilik yıllarımda aktif olarak çalışmalar gerçekleştirdim. Hem okumalarımız hem ilme olan bağlılığımız hem de siyasete atılmamızla 1970’lerden bugünlere geldik. Hayat dediğimiz bir mücadeledir. Allah’a hamd ediyorum; mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Şunu da unutmayın; başarısızlığın temeli vazgeçmekten geçer. Allah ömür verdiği müddetçe çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.



Gençlerin daima yanındayız

Öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “Mezuniyet törenlerinde bir söz verdik ve fakültelerini dereceyle bitiren öğrencilerimizi istihdam ettik. Gençlerle bir arada olmayı, fikir ve düşüncelerini dinlemeyi önemsiyor, gençlerimize güveniyorum. Sizlerin de ülkemize, milletimize, memleketimize faydalı bireyler olacağınıza inanıyorum. Okuyan, düşünen, sorgulayan bireyler olun. Başladığınız bir işi mutlaka neticelendirin. Her alanda kendinizi geliştirin. İnşallah ülkemizin müreffeh yarınlarında gençlerimiz söz sahibi olacak” diye konuştu.



Misyon ve vizyon çalışmaları

DOKAP Başkanlığı döneminde ilk olarak eylem planı hazırladıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “Doğup, büyüdüğümüz Sakarya’ya hizmet için yola çıktık. Projelerimizi hayata geçirmek için ilk olarak misyon ve vizyonumuzu belirlememiz lazım. Sakarya’mızı dünya şehirlerinden biri olması tasavvuruyla hareket ediyoruz. Herkesin gıpta ile baktığı, daha da yaşanılabilir bir şehir oluşturmak niyetindeyiz. Sakarya coğrafi ve insani olarak buna çok müsait bir yapıya sahip. Rabbi’mizin tüm güzellikleri şehrimizde mevcut. İnşallah tüm paydaşlarımızla birlikte Sakarya’yı daha güzel günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.



Nehri şehirle bütünleştireceğiz

Sakarya Nehri’ne ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Nehri şehrimizin çok önemli bir değeri, şehrimiz için fırsattır. Mekece ile Karasu arası bizim sorumluluğumuz olan kısım. Nehir çevresinin rehabilitesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Adasu HES bölgesinde yeni bir yaşam alanı oluşturmak için ön çalışmamızı başlattık. İnşallah nehri şehirle bütünleştirecek, Sakarya Nehri’ni daha kullanılabilir bir duruma taşıyacağız. Kano yarışlarının da Sakarya’da yapılması adına girişimlerimiz var” ifadelerini kullandı.



Türkiye’ye örnek kütüphane projesi

Gençlerin kütüphane konusunda yönelttiği soruyu yanıtlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bu konuda öğrencilerimize güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum. Serdivan’da eski belediye binasının olduğu alanda kütüphane inşa edeceğiz. Ülkemize örnek bir kütüphane projesini inşallah şehrimizde hayata geçireceğiz. 1 milyonu aşkın kitap, farklı disiplinlere yayılan kitaplarla okuyan bir şehir oluşturacağız. Sadece kitaplar değil, okuma, dinlenme alanları, kültürel ve sanatsal alanlarla gençlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

SAKARYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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