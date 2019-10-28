Başkan Yüce gençlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yüce gençlerle bir araya geldi

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce gençlerle bir araya geldi.

Başkan Yüce gençlerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce gençlerle bir araya geldi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Gençler Soruyor’ programı kapsamında Sakarya Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden, üniversite öğrenci topluluklarından ve STK’lardan çok sayıda öğrenci yer alırken; BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Yusuf Söğütdelen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu da katıldı. Başkan Yüce, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Gerçekleştirilen program Başkan Ekrem Yüce’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Başkan Yüce, program sonunda gençlere Sakarya şiirini okudu.

Hayatım mücadele ile geçti
Gençlerle bir arada olmaktan büyük keyif aldığını ifade eden ve geçmiş tecrübelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “İlkokul yıllarımdan bu yana mücadele içerisindeyiz. İstanbul’da geçen öğrencilik yıllarımda aktif olarak çalışmalar gerçekleştirdim. Hem okumalarımız hem ilme olan bağlılığımız hem de siyasete atılmamızla 1970’lerden bugünlere geldik. Hayat dediğimiz bir mücadeledir. Allah’a hamd ediyorum; mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Şunu da unutmayın; başarısızlığın temeli vazgeçmekten geçer. Allah ömür verdiği müddetçe çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gençlerin daima yanındayız
Öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “Mezuniyet törenlerinde bir söz verdik ve fakültelerini dereceyle bitiren öğrencilerimizi istihdam ettik. Gençlerle bir arada olmayı, fikir ve düşüncelerini dinlemeyi önemsiyor, gençlerimize güveniyorum. Sizlerin de ülkemize, milletimize, memleketimize faydalı bireyler olacağınıza inanıyorum. Okuyan, düşünen, sorgulayan bireyler olun. Başladığınız bir işi mutlaka neticelendirin. Her alanda kendinizi geliştirin. İnşallah ülkemizin müreffeh yarınlarında gençlerimiz söz sahibi olacak” diye konuştu.

Misyon ve vizyon çalışmaları
DOKAP Başkanlığı döneminde ilk olarak eylem planı hazırladıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “Doğup, büyüdüğümüz Sakarya’ya hizmet için yola çıktık. Projelerimizi hayata geçirmek için ilk olarak misyon ve vizyonumuzu belirlememiz lazım. Sakarya’mızı dünya şehirlerinden biri olması tasavvuruyla hareket ediyoruz. Herkesin gıpta ile baktığı, daha da yaşanılabilir bir şehir oluşturmak niyetindeyiz. Sakarya coğrafi ve insani olarak buna çok müsait bir yapıya sahip. Rabbi’mizin tüm güzellikleri şehrimizde mevcut. İnşallah tüm paydaşlarımızla birlikte Sakarya’yı daha güzel günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Nehri şehirle bütünleştireceğiz
Sakarya Nehri’ne ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Nehri şehrimizin çok önemli bir değeri, şehrimiz için fırsattır. Mekece ile Karasu arası bizim sorumluluğumuz olan kısım. Nehir çevresinin rehabilitesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Adasu HES bölgesinde yeni bir yaşam alanı oluşturmak için ön çalışmamızı başlattık. İnşallah nehri şehirle bütünleştirecek, Sakarya Nehri’ni daha kullanılabilir bir duruma taşıyacağız. Kano yarışlarının da Sakarya’da yapılması adına girişimlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye örnek kütüphane projesi
Gençlerin kütüphane konusunda yönelttiği soruyu yanıtlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bu konuda öğrencilerimize güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum. Serdivan’da eski belediye binasının olduğu alanda kütüphane inşa edeceğiz. Ülkemize örnek bir kütüphane projesini inşallah şehrimizde hayata geçireceğiz. 1 milyonu aşkın kitap, farklı disiplinlere yayılan kitaplarla okuyan bir şehir oluşturacağız. Sadece kitaplar değil, okuma, dinlenme alanları, kültürel ve sanatsal alanlarla gençlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

SAKARYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hendek’te 29 Ekim kutlamaları törenle başladı
YEREL HABERLER Hendek’te 29 Ekim kutlamaları törenle başladı
Arazilerine orman denerek el konulan 15 kişi 1 milyon 479 bin lira tazminat kazandı
YEREL HABERLER Arazilerine orman denerek el konulan 15 kişi 1 milyon ...
‘Kutadgu Bilig Sohbetleri’ Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Kutadgu Bilig Sohbetleri’ Tarihi Alicanlar ...
Başkan Yüce doğa yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce doğa yürüyüşüne katıldı
‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimin AKM’de gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimin AKM’de ...
Başkan Babaoğlu: "Yeni fuarlarla, büyük hedeflerimiz ve planlarımız var"
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu: "Yeni fuarlarla, büyük hedeflerimiz ...
Başkan Yüce, “Sakarya’nın üreten şehir kimliği öne çıkmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Sakarya’nın üreten şehir kimliği öne ...
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini ...
Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor
OSM’de ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ söyleşi gerçekleşecek
YEREL HABERLER OSM’de ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ söyleşi ...
Pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrildi
Pırlanta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Pırlanta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ...
BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ...
52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamir ediyor
YEREL HABERLER 52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamir ediyor
Hendek’te traktör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hendek’te traktör devrildi: 2 yaralı
Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Sapanca’da Ulusal farkındalık festivali gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Sapanca’da Ulusal farkındalık festivali gerçekleşiyor
Babasının arabasıyla kaza yaptı, aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Babasının arabasıyla kaza yaptı, aracı kaza yerinde ...
Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X