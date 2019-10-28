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Başkan Yüce, MTTB Sakarya’nın toplantısına katıldı

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MTTB Sakarya Teşkilatının 5. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Başkan Yüce, MTTB Sakarya’nın toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MTTB Sakarya Teşkilatının 5. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede MTTB Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MTTB Sakarya Başkanı Talha İbil, STK temsilcileri, sendika temsilcileri ve MTTB üyeleri katıldı. 5. Olağan Kongresi’nin ardından MTTB Sakarya Şubesi Başkanı Berkan Çiftçi oldu.

MTTB’nin amacı doğru yürümektir
Programda açılış konuşması gerçekleştiren MTTB Başkanı Talha İbil, “MTTB, aktif olduğu her dönemde, o günün siyasal ve sosyal bütün meselelerine karşı sessiz kalmayıp tam aksine olabildiğince dahil olmuş ve fikrini açıkça beyan etmekten korkmamıştır. Hiçbir dönemde gündemden uzak durmayarak, çeşitli fikirlere sahip olan diğer öğrenci gruplarının birbirleriyle çatıştığı ortamda fikir ve çözüm üreten harekete dönüşmüştür. Bu gün hizmet verdiğimiz tüm kadroların asıl sahibi olan gençlik ne kadar başarılı olursa, özlediğimiz, hasretini çektiğimiz kutlu günlerin gelmesi de o kadar yakındır. İşte tam bu noktada MTTB’nin tek derdi, çatısı altında olan her gencin, bu vuslatın gerçekleşmesi için gerekli olan vasıflara sahip olmasına yardımcı olmak olmuştur” dedi.

Bu dünyaya imar etmek için geldik
MTTB Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel yaptığı açıklamada, “Milli Türk Talebe Birliği öyle bir ocak ki burada hepimiz aynı şeyi düşünür, aynı şeyi konuşuruz. Amacımız her zaman vatana ve millete hizmet etmek olmuştur. Biz bu dünyaya Allah’a kul olmak için geldik ve vazifelerimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Bizi biz yapan ve başkalarından ayıran en önemli düşüncemiz budur. Bu dünyaya oyun ve eğlence için gelmedik. Biz bu dünyayı imar etmek ve bizden sonra gelen nesle daha güzel bir dünya bırakmak için geldik. Devletimiz bu zamanlara gelene kadar engebeli yollardan geçti fakat çok şükür bu devlete kimse zarar veremedi. Tarihi zamanlardan geçiyoruz. Sizler yarın öbür gün bu devleti yönetecek kişiler olacaksınız ve bunun sorumluluğunu size şimdiden hatırlatıyoruz. Siz ilerde sadece ülkeyi değil dünyayı yöneteceksiniz. Bu yüzden hem dil öğrenmeli hem de dünya klasiklerini okumalısınız. Teşkilatımızın en güzel yanlarından biri birbirimizin omzuna basarak değil omuz omuza yükselmemiz. 1916 yılından bugüne kadar teşkilatımızın kuruluşunda emeği geçen ve bu teşkilata hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Dünya 5’ten büyüktür
Eski bir MTTB’li olarak konuşmalarına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “196970 yıllarında aynı salonda, aynı çatı altında eğitim aldığımız, ufuk aldığımız şu anda dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki bir Türkiye’nin geleceğinden bahsediyorum. Allah hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. O filiz şu an büyüdü ve 2002 yılında iktidar oldu. O günden bugüne dünyamızdaki mazlumlara ışık tutar olduk. Kardeşimizin yen ufkunda bunları anlatmamın bana getirdiği ışık yeni ufkundaki ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ felsefesini yaymak istediği ana hedef olarak koymasının temelini yapıyor. Her şeye rağmen siz gençler varsınız ve bizim arkamızdan doğru bir hedef uğruna yürümeye devam ediyorsunuz. Aşk ve sevgi bizim işimizin temelidir. Yaptığınız her işi severek ve gayretle yapın” şeklinde konuştu.

Bu yürüdüğünüz kutlu bir yol
Açıklamalarına devam eden Başkan Yüce, “Benim değerli kardeşlerim, inşallah sizler geleceğin mimarları olacaksınız. Bu ülkenin kalkınmasında yeriniz çok büyük. Kutsal bir görevi üstlendiğinizin farkındayız. Bu kutlu yolda izzet var, bu yolda fedakârlık var, bu kutlu yolda ciddi manada sadakat var. Eğer engellere ve birtakım olumsuzluklara göğüs geremiyorsak demek ki inancımızı tekrar test etmemiz gerekiyor. Çünkü fedakarlığın sonunda saadet var. Sakarya kongresinin hayırlı olmasını bugüne kadar hizmet eden kardeşimize yeni hayatında çok daha başarılı ve ülkemin önemli yerlerinde görev almasını Yüce Rabbim nasip eder. Yeni gelen kardeşimize de azim, cesaret, güven ve sadakat diliyorum” şeklinde konuştu.

SAKARYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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