Başkan Babaoğlu'ndan Fener Alayına davet

Hendek Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96’ncı yılında Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanına kadar Fener Alayı düzenlenecek.

Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Fener Alayı ile son bulacak. Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıp, Cumhuriyet sergisi açan Hendek Belediyesi kutlamalar kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü düzenleyecek. Hendek Saat Kulesi önünden saat 18.30’da başlayacak olan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Dev Türk bayraklarının açılacağı Cumhuriyet yürüyüşü sonunda coşku meydanda devam edecek.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ülkeminin birlik ve bütünlüğe her zamankinden fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bağımsızlığından taviz vermeyen Türk Milletinin, işgalcilere karşı verdiği kurtuluş mücadelesiyle küllerinden adeta yeniden doğuşunun nişanesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun. Geleceğimiz için sınır ötesinde canı pahasına mücadele eden kahramanlarımıza bu özel günde Hendek olarak büyük bir mesaj gönderelim istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bayraklarıyla birlikte bu yürüyüşe davet ediyorum.Herkesi saat 18.30’da Saat Kulesi önüne bekliyoruz” dedi.

SAKARYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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