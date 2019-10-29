Cumhuriyet’in 96. yılı Sakarya’da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü, Sakarya’da düzenlenen törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya’da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in 96. yılı kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde bir tören düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutan vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milletvekilleri, Belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. daha sonra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



"Rahmetle ve minnetle anıyorum"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, "Bugünkü seviyemizi sizlere borçlu olduğumuzu ifade etmekle beraber, bundan sonraki zaman dilimlerinde de daha iyi seviyeye çıkabilmemiz için öğrencilerinize tarihimizi, milli kültürümüzü evrensel ilkeleri, ve inancımızı öğretmeniz hülasa onları iyi eğitmeniz en büyük istirhamımızdır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanın savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi sizlerin huzurunda rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin ve Yüce Türk Milletinin tüm bireylerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını en içten duygularla kutlayarak, hepinizi Cumhuriyet coşkusu ve heyecanı içinde sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından tören, geçit merasimiyle devam etti. Öğrenciler başta olmak üzere kurum araçları protokolü selamlamasıyla program son buldu.

SAKARYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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