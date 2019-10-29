Sakarya Büyükşehirli karatecilerden 14 madalya

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2627 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası finallerine katılan Sakarya Büyükşehir Karate Takımı toplam 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, 2627 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası finallerine katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen ve 42 kulüpten toplam 722 sporcunun katıldığı kupa finallerinde Büyükşehirli sporcular toplam 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2627 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası finallerinde derece elde eden Karate Takımımızın sporcularını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

SAKARYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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