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Başkan Yüce, AK Parti 62’nci Adapazarı Danışma Meclisi’ne katıldı

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti 62'nci Adapazarı Danışma Meclisi'ne katıldı.

Başkan Yüce, AK Parti 62’nci Adapazarı Danışma Meclisi’ne katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti 62’nci Adapazarı Danışma Meclisi’ne katıldı.
AKM’de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yüce’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ilçe teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Adapazarı’nı hedeflerine ulaştıracaklarını söyleyem Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı’mızı, kültürel mirasını temel alan, huzurlu ve mutlu insanların yaşamak isteyeceği, gençlerimizin her zaman önemseneceği bir şehir hedefiyle hayata geçireceğimiz, merkez şehir konumunu daha da güçlendirecek yatırımlarımızla ulusal çapta saygın bir cazibe merkezine dönüştürerek, vatandaşlarımıza Adapazarlı olmanın gururunu her daim yaşatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Sokak sokak, ev ev, Adapazarı’mızın her meselesi, bizim meselemizdir. Daha çok çalışacak ve Adapazarı’mızı inşallah hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız” dedi.
AK Partinin bir mücadelesi olduğunu ve ekiplerin sahada aktif çalıştıklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Parti teşkilatlarımıza sahada aktif olarak çalışıyorlar. AK Partimizin bir davası var. Bizim mücadelemiz, halkımızın hakkına göz diken faiz lobileriyle, içeride halkımıza düşman olanlarla, her fırsatta ülkemizi bir çukurun içine çekmeye çalışanlarladır. İşimiz kolay değil ancak bizler de yalnız değiliz. Biz bir oldukça, diri oldukça, güçlü oldukça zorluklarla başa çıkacak gücü kendimizde bulacağız. AK Partimizin ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla şehrimizi, Adapazarı’nı çok daha ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. Hem gönüllere köprü olacağız hem de hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek şehrimize en uygun hizmetleri sunacağız. Bizler şehrimizi seviyoruz ve elimizden gelenin en iyisini şehrimiz için yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.
Çark deresi kenarındaki yollar için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Yüce, “Çark deresi kenarı bisiklet ve yürüyüş yolları için çalışmalarımız devam ediyor, Karaman Park’ın ise yapımı için çalışmalar yeniden başladı. İnşallah tamamlandığında vatandaşlarımızın yeni uğrak noktalarından bir tanesi olacak. Çark Caddesi Lüleci Sokak’ta yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve yüklenici firma ile birlikte Millet Bahçesi için çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Şu ana kadar yaklaşık olarak yüzde 80’lik bir kısmını tamamladık. Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle yılsonunda açılışını gerçekleştirmek temennisindeyiz. Adapazarı ilçemizde toplam 29 bin 994 ton sıcak asfalt dökerek 25 kilometre uzunluğundaki yolun yeni yüzüne kavuşmasını sağladık. Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerinin ihtiyaç duyulan bölgelerinde 9 bin 200 metre uzunluğunda yeni içmesuyu şebekesi inşa ederken, Adapazarı’nın Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahalleleri’ne kanalizasyon altyapısı kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hep birlikte en iyi şekilde şehrimizi hakkettiği yere taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Her ay düzenli olarak toplantı gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise, “Bugüne kadar verdiğimiz her sözü yerine getirdik bundan sonra da sözümüzde durmaya devam edeceğiz. Her ay düzenli olarak istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu partimizin istişareye ne kadar önem verdiğinin kanıtıdır. 2020 yılı Sakarya'mızın sağlık alanında sıçrama yaptığı yıl olacak. Doğumevi Hastanesinin ve Toyota Hastanesi'nin 2020 yılında açılması planlanıyor. Vatandaşlarımızın daha modern hastanelerde tedavilerini gerçekleştirmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAKARYA

29 Ekim 2019 Salı

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