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Başkan Yüce: "29 Ekim egemenlik ve bağımsızlığın sembolüdür"

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Başkan Yüce: "29 Ekim egemenlik ve bağımsızlığın sembolüdür"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.
Binlerce Sakaryalının yer aldığı kutlamalara Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, gaziler, STK temsilcileri de katıldı. FOLKART tarafından sahnelenen gösterileri ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile coşkulu kutlamalar sona erdi.
Cumhuriyetin 96. yıldönümü programına katılan herkesi selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Cumhuriyetin ilan edilmesi için var güçleriyle çalışan, Kurtuluş Savaşımızda büyük mücadeleler gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, tüm Mehmetçiklerimizi, cepheye silah taşıyan kadınlarımızı, henüz bıyığı terlemeden asker olan çocuklarımızı minnetle ve rahmetle anıyorum. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyet’i binlerce yıllık tarihimizin tezahürü olarak doğdu. Aziz milletimiz tüm zorluklara, tüm imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir zaferle galip geldi. Tarihte eşine az rastlanır bir zafer olan Kurtuluş Savaşı, milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Cumhuriyet, milletimizin egemenliğinin, bağımsızlığının sembolüdür. Tarih boyunca hiçbir boyunduruğu kabul etmeyen, bağımsızlığına düşkün milletimiz; Kurtuluş Savaşı’nda tüm dünyaya gücünü göstermiştir” dedi.
Konuşmasına devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Cumhuriyetin kurulmasından itibaren geçen 96 yılda birçok badireler atlattık. Ancak bu badireler gelişmemizi, büyümemizi engelleyemedi. Bugün ülkemizin ulaştığı seviyede renk, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın, tüm değerlere karşı saygılı ve eşit mesafede olan bir devlet anlayışı mevcuttur. Çok şükür devletimiz kendi özüyle yeniden bu ruha kavuşmuştur. İnsanı temel alan devlet anlayışı bizim yüzlerce yıllık geleneğimizdir. Bugün de bu anlayışı sürdürmeye devam ediyoruz. “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.” düsturu ile devletimiz; hiçbir vatandaşını diğerinden ayırmadan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için uğraş vermektedir” diye konuştu.
Başkan Yüce, “Ancak şunu özellikle belirtmeliyim ki, “medeni” dediğimiz devletlerin geldiği noktayı üzülerek izliyoruz. Kendi vatandaşına bile o medeniyeti göstermekten aciz bir duruma geldiler. Çok şükür biz her daim mazlumun yanında zalimin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu düşünceler ışığında bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Paşa ve onun şahsında istikbal mücadelemizin bütün neferlerini rahmetle yad ediyorum. Yüzlerce yıldır Anadolu’nun vatanımız olması için uğraş veren, fedakarlıklarda bulunan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

SAKARYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:26
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