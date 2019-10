Adapazarı Belediyesi kültür sanat etkinlikleri başlıyor

Adapazarı Belediyesi kültür sanat sezonu, 1 Kasım Cuma günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek “Aynalıkavak Sohbetleri” ile başlıyor.

Her alanda yeniliklere imza atmak için yoğun çalışmalarını sürdüren Adapazarı Belediyesi, şehrin kültür sanat yaşamına katkı sağlamak hedefiyle yeni sezonunu 1 Kasım Cuma günü başlatıyor. Kültür sanat sezonunda her ay geniş bir yelpazede önemli programlar gerçekleştirmek istediklerini belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı kültür sanat ADA’sı olsun, hemşehrilerimizin keyifle takip edecekleri etkinlikleri programları hazırlayalım istiyoruz. Şehrimizin kültür sanat yaşamına güzel bir katkı sunmak için Kasım ayı içerisinde 9 ayrı program hazırladık. 1 Kasım Cuma günü Adapazarı’mızın ticaret tarihinde önemli bir yeri olan Aynalıkavak’ta programlarımızı başlatıyoruz” diye konuştu.

Adapazarı’nın kültürel zenginliğinin şehir insanı ile daha çok buluşması gerektiğine olan inancını paylaşan Başkan Işıksu, “Adapazarlılık denen bir şey var, bir aidiyet, bir kardeşlik, bir duygu. Bizler de ‘Adapazarı’nı Çok Seviyoruz’ sloganımızla her ay hazırlayacağımız programlarda Adapazarlı olmanın kıymetini, eski Adapazarı’nın güzelliğini, sıcaklığını konuklarımızla birlikte paylaşalım istiyoruz. Her alandaki tecrübesiyle bambaşka bir şehir kültürüne sahip olan ve bereket diyarı olarak nitelendirilen Adapazarı’nın tarihi mirasına sahip çıkmaya, kültürel zenginliğine en yüksek katkıyı vermek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Adapazarı adını, itibarını, markasını, şehrin merkezi olma özelliğini, Sakarya’nın merkezi olmasının değerini ortaya çıkaracağız. Eski değerlerimizle büyüyen ve gelişen Adapazarı’nın, geleceğin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını entegre edeceğiz. Kasım ayı içerisinde de imza günlerinden söyleşiye, sergiden tiyatroya kadar pek çok etkinlik gerçekleşecek. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel kültür sanat heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri, 1 Kasım Cuma günü Aynalıkavak Sohbetleri programı ile başlıyor. Saat 18.00’da Uzunçarşı 1. Geçit’te bulunan Aynalıkavak Meydanı’nda düzenlenecek olan programda, Zeki Aydıntepe, Rahmi Sak ve Erol Girişken (Gaga), şahit oldukları Adapazarı’nın yakın tarihini katılımcılara aktaracak. Kasım Takvimi’nde 9 ayrı program yer alırken, etkinlik takvimine, www.adapazari.bel.tr adresinden, etkinlik kitapçıkları ve tiyatrolar için ücretsiz giriş kartlarına ise Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası Kültür İşleri Müdürlüğü Danışma Ofisi’nden ulaşılabilecek.

