Hendek Belediyesi güreş takımı Rusya’dan madalya ile döndüler

Hendek Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü sporcuları 20 günlük Rusya kampını 9 madalya ile tamamlayarak yurda döndü.

Hendek Belediyesi Spor İşleri Müdürü Sefer Sarı ve 14 sporcunun katıldığı, Rusya kampı sonunda sporcular derecelerle yurda döndü. Güreşçiler Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonaları ile teknik ve taktik uygulamalarla minderde ter döktü. Kamp boyunca sohbet havasında başarı hikayelerini dinleyen sporcular katıldığı 2 ayrı turnuvada 4 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Enes Ülkü 51 kilogramda iki altın madalya alırken, Ali Tuğra Akkoç 92 kilogramda, Mehmetcan Çapar ise 80 kilogramda altın madalya sahibi oldu. Adem Kayaalp 60 kilogramda, Ömer Faruk Çağlayan ise 71 kilogramda gümüş madalya kazandı. Muhammed Ali Göçmen 51 kilogramda, Cengiz Han Dağ 65 kilogramda, Yusuf Gölbaşı ise 80 kilogramda bronz madalya aldı.

Spor İşleri Müdürü Sarı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu başta olmak üzere Hendek THOM antrenörü Rüstem Mambetova’ya, Rusya’da kendilerini ağırlayan Olimpiyat Aslanbek Khushtov’a ve Rus Antrenör Andzor Koshukoeve’a teşekkür etti. Sporcuları tebrik eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, “Sporun ve sporcunun kenti olan Hendek, sporun her alanında elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Güreşçilerimizin Dünya arenasında göstermiş olduğu bu eşsiz başarılar bizleri sevindirmektedir. Her birine çok güveniyoruz. Daha sayısız başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam edecekler. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıran tüm sporcularımızı ve hocalarını canı gönülden kutluyorum” dedi.

