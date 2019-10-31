Amatör telsizcilik sınavına Sakarya’da 270 kişi katıldı Son depremler amatör telsizcilik sınavlarına talebi arttırdı

Sakarya'da 2019 yılı ikinci dönem amatör telsizcilik sınavı gerçekleşti. Son zamanlarda yaşanan depremlerin, katılım sayısını arttırdığı sınava Sakarya’da 270 kişi katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki kez düzenlenen amatör telsizcilik sınavının 2019 yılı ikinci dönem sınavı Türkiye genelinde 18 ilde 20 merkezde gerçekleştirildi. 27 Ekim 2019 Pazar günü yapılan sınava sadece İstanbul’da 2 binden fazla aday katılırken, Sakarya’da 270, ülke genelinde ise 4 bin 225 aday, amatör telsizci olabilmek için ter döktü.

Her sınav öncesinde olduğu gibi bu dönem ki amatör telsizcilik sınavlarından bir hafta önce Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (SAKRAD) ve Serdivan Gençlik Merkezi işbirliğinde amatör telsizcilik sınavına hazırlık kursu düzenlendi. 21 25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün boyunca 19.30 23.00 saatleri arası düzenlenen kursta eğitimler TA2LX Yavuz Şişman, TA2ODY Seçkin Doyuran, TA2MNK Serkan Ürgüp ve TB2FVA Veysel Ayyıldız tarafından verildi. Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği Başkanı Gürel Özbakış, sınavın Türkiye'de genelinde 18 ilde gerçekleştirildiğini, Sakarya'da da sınavın Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendiğini belirtirken bu seneki sınava rekor sayıda katılım olduğunu, yaşanan son depremlerin ve bu depremlerde baş gösteren iletişim problemlerinin, bu dönemki amatör telsizcilik sınav katılımına yansıdığını sözlerine ekledi.

Amatör telsizcilik sınav sonuçlar bugünden itibaren edevlet platformundan öğrenilebilecek.

SAKARYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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