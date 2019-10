Sakarya’nın ilk Otizm Pazarı Sapanca’da kuruldu

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Hayatlarında ilk defa konuşma yetilerini kazanmaya başlayan otizmli çocukların sosyal hayata katılarak bu becerilerini ilerletebilmelerini amaçlayan "Pazar Otizm" projesi Sapanca'da hayata geçti.

Sapanca İlköğretim Okulu Öğretmeni Ufuk Özdemir’in öncülüğünde hazırlanan proje; Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve Sapanca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Tanta'nın destekleri ile Sapanca Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirildi.

Otizmde en büyük sorunlardan birinin iletişim kuramama olduğuna dikkat çeken Sapanca İlköğretim Okulu Öğretmeni Ufuk Özdemir, "Otizmli çocukların sosyal hayata katılmalarındaki en büyük engellerden biridir. Bu zaman içinde hırçınlaşmalarına kadar yol açmaktadır. Büyük çoğunluğu bireysel olarak eğitim almakta olması, toplum içinde yeteri kadar görev verilememesi, becerilerini gösterebilecek yeterli imkan sağlanamaması, aynı zamanda toplum içinde üretken olarak aktif görev almamaları gelişimlerini sınırlandırmaktadır. Halbuki otizmli birey her şeyin farkındadır fakat ifade edememektedir" dedi.

Proje hakkında bilgiler de veren Özdemir, "Pazar Otizm ile birlikte sosyal hayatın en yoğun olduğu ortamda bulunacak, kendisinin ise yaradığını fark edecektir. Günlük hayattaki konuşmaları en yoğun şekilde duyacak ve kelime dağarcığını geliştirecektir. Ürününü satarken al, ver, tut, elma, armut vb. kelimeler ile iletişim kurmayı başlatacak ve geliştirecektir. Yaparak yaşayarak öğrenme modeliyle meyveleri sıralayacak, sayacak, parlatacak, büyüklüklerine göre düzenleyerek uygulamalı eğitim almış olacaklar. Ağırlıkları ve paraları görüp kullanımları ile ilgili algılarını artıracaktır. Otizm pazar ile birlikte, otizmli bireyler 2. 3. ve daha çok bireyle iletişime geçmeye başlayacaklardır. Amaç, otizm hakkında insanların algılarını değiştirmek olduğu kadar, daha da önemlisi otizmli bireylerin algılarını açarak topluma kazandırmaktır” diye konuştu.

Standı ziyaret ederek otizmli bireylerle sohbet eden ve alışveriş yapan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Pazar Otizm, küçük bir tezgah görülse de amacının çok büyük olduğunu biliyoruz. Buradaki çocuklar hayatlarında ilk defa konuşmak için öğrendikleri birkaç kelimeyle kendilerini ifade etmeye çalışmaktalar. Çocuklarımız bu projeyle inşallah büyük bir ilerleme kaydedilecekler. Toplum içinde görev aldıklarını bilmenin onları mutlu edeceğine inanıyorum ve sınırlarının genişleyeceğini düşünüyorum. Belediye ve her şeyden önce bir baba olarak bu projeyi önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Sapanca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Tanta ise projeye pazar esnafı tarafından da tam destek verildiğini aktardı. Pazar Otizm standının ilk gününde özel çocukları; Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Osman Kubilay, Sapanca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelik de yalnız bırakmadı.

Pazar Otizm standı her hafta Cuma günleri 14:0016:00 saatleri arasında Kapalı Pazar Yeri'nde hizmet verecek.

