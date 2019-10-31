Sapanca’da su baskınlarına karşı erken önlem

Sapanca Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında yağmur suyu ve kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sapanca Belediyesi ekipleri, yaklaşan kış ayları öncesinde olası yağışlarda su baskını yaşanmaması amacıyla yağmur suyu kanalları ve mazgal çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde devam eden çalışmalarda bugüne kadar; Dibektaş Mahallesi ana cadde, Camicedit Mahallesi Kadı Sokak, Göl Mahallesi Menekşe Sokak, Uzunkum Mahallesi, Rüstempaşa Mahallesi Ersin Caddesi ve Sapanca sahilinde toplamda yaklaşık bin 100 metre uzunluğunda yağmur suyu kanal çalışması ve mazgal yapıldı.

Yapımı devam eden çalışmaların yanı sıra yağmur suyu kanalları ve mazgallar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek elden geçiriliyor. Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, “İhtiyaç olan bölgeler ve Başkanımız Özcan Özen'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yağmur suyu kanalları ve mazgalların tıkanmaması noktasında vatandaşlara da büyük görevler düşüyor. Aşırı yağmurlu havalarda oluşacak sel baskını gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlardan yağmur suyu kanallarına ve mazgallara çöp atmamalarını rica ediyoruz” dedi.

SAKARYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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