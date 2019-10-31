Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinliklerinde Kasım takvimi açıklandı.

Söyleşi ve imza günlerinden sergilere, tiyatro gösterimlerinden sergi açılışlarına, sinema günlerinden panellere kadar birçok renkli etkinliği Sakaryalılar ile buluşturan programlarda Kasım takvimi de yoğun programlara sahne olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kasım Kültür Sanat Etkinliklerine tüm sanatseverler davet edildi.

SAKARYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.