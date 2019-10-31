TEM’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.10 sularında TEM otoyolunun Hendek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametine gitmekte olan Eren Uçak idaresindeki 34 KE 6168 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu motordan düşen sürücü Eren Uçak ve M.B.T. isimli şahıs yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelene sağlık ekipleri yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Eren Uçak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı M.B.T. ise Hendek Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Savcılık talimatıyla kaza il ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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