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Başkan Yüce : “Akyazı jeotermal seracılığın merkezi olacak”

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Başkan Yüce : “Akyazı jeotermal seracılığın merkezi olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.
İlçe teşkilatnın danışma meclisinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve teşkilat üyeleriyle görüştü. İlçeye değer katacak çalışmalar için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Başkan Yüce, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Başkan Ekrem Yüce, AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı ziyaretinde şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimizin tüm sınırlarını kapsayan bir anlayışla çalışıyoruz. Stratejik planımızı oluşturduk, yol haritamızı belirledik ve eyleme geçtik. Hizmetler noktasında gereken adımları atacağız. 7 aylık sürede Akyazı’da 14 kilometrelik güzergahları yaklaşık 17 bin ton asfaltla yeniledik. Güçlü altyapı için eski hatların bulunduğu 18 bin 255 metre içmesuyu altyapısını yeniledik. Bölgedeki nüfus artışının oluşturduğu ihtiyaç doğrultusunda Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nin atıksu arıtma kapasitesi, inşa edilecek 2’nci kademe ile birlikte günlük 13 bin 975 metreküpten 19 bin 804 metreküpe çıkarılacak” dedi.
Açıklamalarına Akyazı’ya değer katacak projeler hakkında konuşarak devam eden Başkan Yüce, “Akyazı Kuzuluk’ta 45 dekar alan üzerinde hayata geçireceğimiz topraksız jeotermal ısıtmalı örnek bir sera tesisi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz proje tarımın birçok parametresine katkı sağlayacağı gibi istihdam anlamında da şehrimize ve Akyazı’ya katkı sunacak. Aynı zamanda şehrimize ve ilçemize turizm, spor anlamında değer katacak golf sahası projemizin fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçe belediyemizle birlikte güzel işler yapmaya, hemşehrilerimizin teveccühüne layık olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SAKARYA

31 Ekim 2019 Perşembe

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