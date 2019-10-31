Öğrencilerle sektör temsilcileri buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü düzenlediği seminer ile öğrencilerini sektör temsilcileri ile buluşturdu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Akyazı MYO Muhasebe Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Demir, yaptıkları programlarla öğrencileri bilgilendirerek geleceğe hazırladıklarını ifade ederek, yönetim, öğretim kadrosu ve öğrencileri, Akyazı MYO mezunları ve sektör temsilcileri ile bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. ‘Söz Sırası Mezunlarımızın' semineri kapsamında bölüm eski mezunlarından Engin Şahin "Muhasebe Mesleğine Uzanan Yol: Engeller, İmkanlar, Fırsatlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Şahin sunumunda kendi hayatından ve yaşadığı tecrübelerden örneklerle öğrencilere mali müşavirlik süreci hakkında bilgiler vererek, önerilerde bulundu.

Seminerin ikinci kısmında muhasebe eğitimi ve mali müşavirlik sınavlarına hazırlık konusunda ünlenen ve kurduğu uzaktan eğitim platformu ile önemli bir kitleye ulaşan Fuat Sancar söz aldı. Sancar, “Muhasebede Gelecek Vizyonu” başlıklı bir sunum yaparak, kendisinin de bir meslek yüksekokulundan mezun olduğunu ve öğrencilerin kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi. Sancar, mesleğin gelecekteki gidişatı hakkında da bilgiler vererek, Akyazı MYO öğrencilerine uzaktan eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekleri sözünü verdi.

SAKARYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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