SASKİ’den kuvvetli yağış açıklaması

SASKİ tarafından yapılan açıklamada 31 Ekim Perşembe gününü 1 Kasım Cuma gününe bağlayan gece 00.00’dan itibaren kuvvetli yağış beklendiği, ekiplerin yaşanabilecek sorunlara karşı sahada olacağı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehirde etkisini göstermesi beklenen yağışlı havaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 31 Ekim Perşembe gününü 1 Kasım Cuma gününe bağlayan gece 00.00’dan 1 Kasım Cuma günü saat 18.00’a kadar metrekareye 2150 kilogram arasında düşecek şekilde kuvvetli yağış beklenmektedir. Ekiplerimiz meydana gelebilecek sorunlara karşı sahada olacaklardır. Vatandaşlarımız herhangi bir problem yaşamaları durumunda ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşım sağlayabilirler” denildi.

SAKARYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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