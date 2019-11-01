Sakarya'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Bedri Muşta (24), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükesence Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Muşta yönetimindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklenen Muşta ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muşta, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Bedri Muşta´nın motosikletiyle akraba ziyaretine gittiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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