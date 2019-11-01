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Sakarya’da motosiklet kazası: 1 ölü

İHA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde motosikletin minibüsün altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Sakarya’da motosiklet kazası: 1 ölü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde motosikletin minibüsün altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bedri Muştu idaresindeki 54 EM 794 plakalı motosiklet seyir halinde olduğu sırada yere düşüp kayarak önünde seyir halinde olan A.T., idaresindeki 54 H 4039 plakalı minibüsün altına girdi. Meydana gelen kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.
Motosiklet sürücüsü Bedri Muştu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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