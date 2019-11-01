SAÜ'de Akademik Oryantasyon Eğitim yapıldı

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) göreve yeni başlayan akademik personeller için ‘Akademik Oryantasyon Eğitimi’ düzenlendi.

Hukuk Fakültesi Amfi1’de yapılan eğitim toplantısında, akademik personele çeşitli alanlarda bilgiler verildi. Eğitim toplantısında Öğretim Görevlisi Selman Hızal tarafından ‘SABİS Bilgilendirme’, Öğretim Görevlisi Ahmet Gökalp Kılıçarslan tarafından ‘Kurum Kültürü ve Aidiyet’, Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Yar tarafından ‘ekaynakların kullanımı’, Kütüphaneci Şeyma Akın tarafından ‘Referans Düzenleyici Mendeley Eğitimi’ ve Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya tarafından ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ konularında, akademik personele bilgiler verildi.

SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.