Topçu Göleti'nde depolanacak su 3 bin 390 dekar tarım arazisini sulayacak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Topçu Göleti'nin gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başladığını müjdeleyen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, gölette depolanacak su ile 3 bin 390 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya iline yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sakarya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “Gölsu” projesi kapsamında Sakarya ili de nasibini aldı.

Bu kapsamda Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Topçu Göleti'nin tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan gölette depolanacak su ile 3 bin 390 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. Temelden 20 metre yüksekliğe sahip Topçu Gölet’inin 975 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, "Topçu Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 30 bin 660 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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