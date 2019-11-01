Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç dereye uçtu.

Kaza, dün gece saatlerinde Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki Karacasu Derecesi'ne uçtu. Şans eseri sürücünün yara almadan atlattığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla dereden çıkartılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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