Başkan Yüce, “Belediyecilikte yeni dönemi başlatan AK Parti’dir”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’nde büyükşehir ve il belediye başkanlarına yönelik gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Toplantıda belediye başkanlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler hakkında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Ankara’da partimizin genel merkezinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldik. Yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluğu, yol haritamıza ilişkin önemli mesajları Cumhurbaşkanımızın hitabında dinledik. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye’de belediyecilik çalışmalarında yeni dönemi başlatan, hizmet siyaseti ile farklı bir belediyecilik tasavvurunu ortaya koyan AK Parti’dir. İnşallah gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın düsturuyla şehrimizin tamamını kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin alt yapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kadın ve çocuklar için yeni merkezlere kadar yenilikçi projelerin mimarı olduğuna da sözlerinde yer verdi. Biz de şehrimizde AK Parti’nin belediyecilik ilkeleriyle örtüşen, Sakarya’yı yeni duble yolları, ulaşımda modern yenilikleri, yeşil alanları, yeni yaşam ve sosyal alanları, güçlü altyapısı ile geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız. Sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, istişare kültürünü yaygınlaştıracağız. Rabbim yolculuğumuzu kolaylaştırsın, birlikteliğimizi baki kılsın” dedi.

SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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