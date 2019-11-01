Başkan Kılıç, Sıfır atık zirvesine katıldı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesine katıldı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen ‘Sıfır Atık Zirvesi’ne katıldı.



Haliç Kongre Merkezinde Sayın Emine Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleşen programı değerlendiren Başkan Kılıç, “Ülkemizde gerçekleşen bu çalışma ile çevre ve kalkınma alanında önemli bir yol kat ediliyor ve küresel ve Türkiye özelinde yapılabilecek çalışmalar değerlendiriliyor.Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla temasıyla gerçekleşen program ile yaşam sürdüğümüz dünyamıza karşı olan sorumluluklarımız ile bir kez daha yüz yüze geldik. Bizde yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapmaya özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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