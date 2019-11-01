Emniyet ekim ayı asayiş raporu: 163 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanan 641 şahıstan 163’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 48 kişiye fuhuştan işlem yapılırken 9 mekan ise mühürlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Ekim Ayında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili olarak açıklama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında ‘hırsızlık suçundan’ 17 Yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, ‘yağma suçundan’ 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E. A, ‘yaralama suçundan’ 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G. H, ‘kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. D, ‘hırsızlık’ suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. P, ‘hırsızlık’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, ‘tehdit’ suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. U. ‘yaralama’ suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. K, ‘dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. O. ile çeşitli suçlardan aranması olan 163 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



9 adres mühürlendi

Ayrıca ekipler şehir genelinde yaptıkları şok operasyonlarda 26 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet kurusıkı tabanca, 374 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet araç ile 17 motosiklet bisiklet ve ekobis ele geçirdi. Öte yandan, Fuhuşla Mücadele Kapsamında 48 kişiye fuhuştan işlem yapılırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Fuhuş yapılan 9 adres ise 90 gün süre ile mühürlendi.

Düzensiz göç yaptığı belirlenen farklı uyruklarda 18 yabancı uyruklu şahıs ise yakalanıp sınırdışı edildi. Şube Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde kayıp olarak aranan 25 çocuk, bulunarak ailelerine teslim edildi.

SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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