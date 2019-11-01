Minik maceracılar kütüphanede buluştu

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Büyükşehir Belediyesi Macera Park tarafından yürütülen ‘Nasıl Yapılır’ projesi kapsamında SAÜ Kütüphanesi’ne gerçekleştirilen gezide, minik maceracılar kütüphane ortamıyla tanıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı minik öğrencilere gezi düzenledi. ‘Nasıl Yapılır’ projesi kapsamında minik öğrenciler Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi’nde kütüphane ortamıyla tanıştı. Kitap okuma sevgisi aşılamak, kitaplara ve kütüphanelere karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte maceranın öğrencilerine kütüphane ortamı tanıtılırken, kütüphane kuralları hakkında da bilgiler verildi.

SAKARYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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