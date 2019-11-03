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(Özel) Kendilerini yetkili servis gibi gösterip vatandaşı dolandırdılar 444’lü numaralar kiralayıp, ...

İHA

Sakarya'da kendilerine 444’lü numaralar kiralayıp kendilerini yetkili servis olarak tanıtan ve tüketicinin bozulan elektronik eşyalarını tamir etmeden bozuk malı tekrar tüketiciye veren dolandırıcılar hakkında uyaran Sakarya Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Metin Gürkaş, "Biz hiçbir vatandaşımızın bu konuda mağdur olmasını istemiyoruz. Bu konuyu aşmak için gerekirse yerel lokal bazlı da belediye başkanımızla görüşüp, randevu alıp gerekiyorsa anons sistemiyle de tüketicileri aydınlatmaya çalışacağız " dedi.
Sakarya'ya şehir dışından gelen ve kendilerini yetkili servis veya özel servis olarak tanıtarak televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi elektrikli ev aletlerinin tamiri konusunda uzman olduklarını söyleyen kişiler, tüketicinin malını alarak tamir yapmadan tekrardan tüketiciye vererek yüklü miktarda para aldı. Dolandırıcılık yapan şahısların internet üzerinden verdikleri reklamlar dolayısıyla arama yapıldığında en üst sırada yetkili servis gibi çıktıları ve Sakarya'da birçok tüketicinin bu şekilde mağdur olduğu öğrenildi. Sakarya Elektronikçiler Odası Başkanı Metin Gürkaş, konunun takipçisi olduklarını açıklayarak, tüketicilere uyarılarda bulundu.

"Yetkili servislere yaptırsınlar"
Ürününü bu kişilere verdiğini ve yüklü miktarda para alındığını belirten mağdur Kemal Akpınar, "Televizyonumun renk değişimi probleminden dolayı internette bulduğum numaradan servisi aradım. Daha sonrasında oranın yetkili distribütör olduğunu sandım ama değilmiş. 1 gün sonra geldiler televizyonuma baktılar, ilk başta geldiklerinde elektrikten dolayı böyle bir sorun yaşandığını, bin 870 lira gibi bir bedel ödemem gerektiğini söylediler. Bende ödemeyi yaptım ve televizyonu alıp götürdüler. Geri geldi, lakin bana ekranın değişmesi gerektiği söylenmişti, ekranı değişmemişti. Bu durum sonrasında fazla ücret ödedim gibi geldi. Bundan dolayı Elektronikçiler Odası'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Firmanın yetkili distribütörüne başvurdum, bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Servisi yaşadığım mağduriyetten dolayı aradım bana bir rapor hazırlasınlar diye. Rapor şuanda elimde ama raporda fazla bir detay yok, geçiştirilmiş. Değişen parçanın ne olduğunu söylememişler. Bundan dolayı televizyonumu yetkili servise götüreceğim ve değişen parçanın ne olduğunu, ne kadar fazla ücret ödediğimi öğrenmek istiyorum. Diğer vatandaşlar bu konuda mağduriyet yaşamamak için araştırsınlar, özellikle internet arama motorlarında yetkili distribütör diye aratsınlar ve yetkili servislere yaptırsınlar. Piyasada böyle insanları mağdur eden servisler muhakkak var ve biz de bunun mağduru olduk" dedi.

"Aydınlatmaya çalışacağız"
Yaşanan bu mağduriyeti her ortamda dile getireceklerini belirten Sakarya Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Metin Gürkaş, "Son günlerde odamıza gelen şikayetler bu konuda baya bizi meşgul etmeye başladı. Şehrimizin dışından ilimize gelen kendilerini yetkili servis veya özel servis olarak tanıtarak televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi elektrikli ev aletlerinin tamiri konusunda uzman olduklarını söyleyen kişiler, tüketiciler tarafından aranıldığı zaman 444'lü numaralar kiralayıp kendilerine sanki bu konunun uzmanıymış, kurumsal kimlik kazandırmaya çalışarak bu işi yaptıklarını söylemekteler. Ama tüketiciler aradıklarında ürünü alıp henüz daha bakım ve onarımını yapmadan ücretini de aldıkları ve daha sonrasında ise telefonlara cevap vermediklerini tespit ettik. Bu konuda tüketicilerin farklı adresler vererek kendi sıkıntılarını aşmaya çalıştıklarını bizzat gözlemledik. Bunun dışında bu konuyu aşmak için gerekirse yerel lokal bazlı da belediye başkanımızla görüşüp randevu alıp, gerekiyorsa anons sistemiyle de tüketicileri aydınlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Yardımcı olmaya hazırız"
Hiçbir vatandaşın bu konuda mağduriyet yaşamamasını istediklerini belirten Gürkaş, "Yani bu kişilerin zaten art niyetli olduğu belli. İnternette arama motoruna yetkili servis ifadesini yazmanıza rağmen kendilerini en üstlere çıkartıp bu konuda da büyük ihtimalle para harcanılıyor. Bunun karşılığını ise tabii vatandaş olarak bizler çekiyoruz. Biz hiçbir vatandaşımızın bu konuda mağdur olmasını istemiyoruz. Böyle bir durumda ayaklarına kadar gelen o servis elemanının bu şehirde mi, güvenilir mi, değil mi diye tespiti için odamızın 274 12 11 no'lu telefonunu aramaları yeterli. Biz kendilerine bu konuda her zaman yardımcı olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Tüketicilerimizin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum"
Vatandaşın daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Gürkaş, "Örneğin televizyonunuz arızalandı markasına bakarak servisi internet üzerinden arattığınızda vatandaş kendi imkanlarıyla telefon numarasına ulaşıyor. Aradıklarında geliyorlar, daha henüz cihazın içerisini açmadan orada fiyat tespiti yapılıp ürünle birlikte parasını da alıp kayboluyorlar. Aldıkları ücrette yaptıkları işin toplamının bedelinin üzerinde bir rakam. Tabii vatandaşlar da bunu bilmedikleri için veriyor. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Her şeyden önce gelen kişinin bu şehrin esnafı mı değil mi, adresinin neresi olduğunu sorması lazım vatandaşların. Veya onun haricinde bizim odamızın telefonunu arayabilirler. Her türlü konuda biz yardımcı olmaya hazırız. Bu konuda gerekli çalışmalarımız da var, buradaki esnaf arkadaşlarımıza, üyelerimize biz tanıtım kartları hazırlıyoruz. Gerekirse şikayet telefonlarını da oraya yazıyoruz. Bu konuda bizim esnafımızdan kesinlikle zarar görmeyeceklerinden emin olabilirler. Ben tüketicilerimizin bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Araştırmadan, kişilerin kim olduklarını bilmeden ürünlerini asla teslim etmesinler. Biz yardımcı olmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

SAKARYA

03 Kasım 2019 Pazar

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  • İKİNDİ 15:34
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