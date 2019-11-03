Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleştirildi

İHA

Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleştirildi

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yeni sezonun ilk programı Tarihi Aynalıkavak Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kasım ayı programı kapsamında, Tarihi Aynalıkavak Meydanı'nda "Aynalıkavak Sohbetleri" söyleşisi gerçekleştirildi. Zeki Aydıntepe, Rahmi Sak ve Erol Girişken'in şahit oldukları Adapazarı'nın yakın tarihini katılımcılara aktardıkları programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, SATSO eski Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Sarıoğlu, Uzunçarşı'nın kanaat önderleri, Adapazarı'nın önemli isimleri, esnaflar ve çok sayıda davetli iştirak etti.
Çocukluğundan itibaren Adapazarı anılarından söz eden, Uzunçarşı'dan yaşanmış bir çok hikayeden heyecanla bahseden Zeki Aydıntepe, çarşı meydanlarının bambaşka bir ruhu olduğunu dile getirdiği konuşmasında, "Aynalıkavak Meydanı, ahiliğin, birlikte yaşamanın, bereketin tarihini kendisinde taşır. Buradan bir hareket, bir muhabbetin olması bizi oldukça mutlu etmiştir. Güleryüzlü olan, çalışkan olan, kendinden emin olandır. Emin başkan sıfatını Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu kardeşim çok güzel bir şekilde taşımaktadır. Bu güzellik için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı çalışkanlığın tek adresidir ve bu şehirden her alanda örnek isimler her zaman çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Adapazarı'na, bu şehrin insanına her zaman destek olmak lazım gelir. Selahaddin Şimşek, Sadık Canlı gibi muhabbeti ve dostluğu üzerinde taşıyan tüm gönül insanlarına rahmetle, şehrimizi ve çarşılarımızı, dostluğu ileriye taşımak zorundayız. Bu görevi de yerine getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.
Adapazarı'nın göç tarihini anlatan Rahmi Sak, "Adapazarı seccade gibi, hakikaten, seccadenin üzerindeki nakışlar, değişik bir çok bölgeden gelen topluluklar. Bu değerleri, bu zenginliği korumamız, yalnızlığa tahammülümüz olmadığı gibi hep birlikte geleceğe taşımamız lazım. Ticarette bir çok ilden ön planda olan, tarihi ile farklılığını gösteren Adapazarı'mıza gönül vermiş, eskiden güç alıp yeniye ilerleyen herkese, başta Adapazarı Belediye Başkanımıza ve tüm dostlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Uzunçarşı'nın yakın tarihini ayrıntıları ile katılımcılara aktaran Erol Girişken, "Kaybolmaya yüz tutmuş Adapazarlılık ruhu için Aynalıkavak'tan çok güzel bir çalışma başlatan, Aynalıkavak ruhu ile Adapazarı'mıza, Adapazarlılığa yeni bir canlılık kazandırmak için gayret eden Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu kardeşimize ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Uzunçarşı ticaretin merkezidir ve ümit ediyorum ki merkezi olmaya devam edecektir. Uzunçarşı ticaretin yaşayan üniversitesi, güvenin, hoşgörünün, canlılığın adresi olmayı, işte bu mütevazı ama güçlü dayanışma ruhu ile sürdürecektir. Adapazarı bizim canımızdır. Uzunçarşı, Aynalıkavak, Orhan Camii, Orta ve Tozlu Camii, çevre çarşılar ruhumuzdur. Tecrübeden, dinamizme, yaşlısından gencine, bu güzelliği koruyup yaşatmak asli görevimizdir" şeklinde konuştu.

Aynalıkavak buluşması Adapazarı’nın gerçeğidir
Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "Tarihi Aynalıkavak Meydanı'mızda çok değerli büyüklerimiz Zeki Aydıntepe, Rahmi Sak ve Erol Girişken'den Adapazarı'mızın gönlünde yer etmiş tüm değerleri dinledik, çok güzel, çok kıymetli bir akşamdı. Bizlerle olan dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İşte bu buluşma Adapazarı'mızın gerçeğidir. Adapazarılı olmanın kıymetini, eski Adapazarı’nın güzelliğini, sıcaklığını anlatmak; Adapazarı’mızın merkezinden, Aynalıkavak’tan, Uzunçarşı’dan, Bulvar’dan, Gümrükönü Meydanı’ndan en uzaktaki mahallesine kadar tarihine, geleneksel mahalle dokusuna, havasına, suyuna, ağacına, çiçeğine, kuşundan kedisine duyduğumuz saygıyı, sevgiyi canlandırmak, yaşatmak ve çoğaltmak; Orhan Cami’den Uzunçarşı’ya, Ağa Camii’nden Yenicamii’ne, ıslama köftesinden kabak tatlısına, yoğurtlu dönerinden gazozuna, simidinden helvasına, bozasından ekmeğine, Tarihi Çark’tan Bulvar’a, Gümrükönü’nden Çark Caddesi’ne, Tren Garı’na, tarihi konaklarına, hamam ve çeşmelerine, Adapazarı’mızın gönlünde yer etmiş tüm değerlerin üzerine hep birlikte eğilmek ve sahip çıkmak için burada Aynalıkavak'ta hep birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAKARYA

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2
Binali Yıldırım Sakarya’da
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Sakarya’da
Başkan Işıksu saha çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Işıksu saha çalışmalarını sürdürüyor
(Özel) Kendilerini yetkili servis gibi gösterip vatandaşı dolandırdılar 444’lü numaralar kiralayıp, internet arama motorunda en üst sıralarda çıkan dolandırıcılar vatandaşı mağdur etti Sakarya Elektronikçiler Odası Başkanı Gürkaş elektronik dolandırıcılarına karşı uyardı: “Biz hiçbir vatandaşımızın bu konuda mağdur olmasını istemiyoruz, gerekiyorsa anons sistemiyle de tüketicileri aydınlatmaya çalışacağız” Mağdur olan Kemal Akpınar: “Mağduriyet sonrasında Elektronikçiler Odası'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum”
YEREL HABERLER (Özel) Kendilerini yetkili servis gibi gösterip ...
Karasu’da polis ekiplerinden alkol uygulaması
YEREL HABERLER Karasu’da polis ekiplerinden alkol uygulaması
Baba ve oğlu aynı takımda
YEREL HABERLER Baba ve oğlu aynı takımda
Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu
YEREL HABERLER Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu
Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı
YEREL HABERLER Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı
SAÜ’de otomotiv zirvesi düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de otomotiv zirvesi düzenlendi
Konak Sohbetleri ‘Safahat Okumaları’ ile devam edecek
YEREL HABERLER Konak Sohbetleri ‘Safahat Okumaları’ ile devam edecek
SAÜ’de ‘Özgeçmiş atölyesi’ adlı etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Özgeçmiş atölyesi’ adlı etkinlik düzenlendi
Minik maceracılar kütüphanede buluştu
YEREL HABERLER Minik maceracılar kütüphanede buluştu
Emniyet ekim ayı asayiş raporu: 163 tutuklama
YEREL HABERLER Emniyet ekim ayı asayiş raporu: 163 tutuklama
Başkan Kılıç, Sıfır atık zirvesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, Sıfır atık zirvesine katıldı
Başkan Yüce, “Belediyecilikte yeni dönemi başlatan AK Parti’dir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Belediyecilikte yeni dönemi başlatan AK ...
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ‘Bayrak’ şiirini okudu
YEREL HABERLER Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ‘Bayrak’ ...
SAÜ ile STM iş birliğiyle Ulusal Test Yatağı Merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER SAÜ ile STM iş birliğiyle Ulusal Test Yatağı Merkezi ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu
Kaynarca'da derece yapan öğrenciler için İstanbul'a gezi düzenlendi
YEREL HABERLER Kaynarca'da derece yapan öğrenciler için İstanbul'a ...
Topçu Göleti'nde depolanacak su 3 bin 390 dekar tarım arazisini sulayacak
YEREL HABERLER Topçu Göleti'nde depolanacak su 3 bin 390 dekar tarım ...
SAÜ'de Akademik Oryantasyon Eğitim yapıldı
YEREL HABERLER SAÜ'de Akademik Oryantasyon Eğitim yapıldı
Sakarya'da geçtiğimiz ay 81 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da geçtiğimiz ay 81 kişi tutuklandı
Sakarya’da 60 yıldır pikap tamirciliği yapıyor Radyo Tamircisi Enver Mutlu: “Ne varsa eskilerde var"
YEREL HABERLER Sakarya’da 60 yıldır pikap tamirciliği yapıyor Radyo ...
SAÜ’de ‘Günümüz Ailesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Günümüz Ailesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X