Binali Yıldırım: “Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binali Yıldırım: “Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak”

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, bu güzel şehri geleceğe taşıyacaktır" dedi. Başkan Ekrem Yüce ise Sakarya'nın değişimi ve gelişimine destekleriyle güç katan Yıldırım'a teşekkür etti.

Binali Yıldırım: “Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Türkiye’nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, “31 Mart seçimlerinde Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak, bu güzel şehri geleceğe taşıyacaktır” dedi. Başkan Ekrem Yüce ise Sakarya’nın değişimi ve gelişimine destekleriyle güç katan Yıldırım’a teşekkür etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Türkiye’nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Buluşmada Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TÜRKİŞ Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı.

Sakarya’ya destekleriyle güç kattı
Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım’ı huzur ve kardeşlik coğrafyası Sakarya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemizin son başbakanı Binali Yıldırım’ın hem başbakanlığı hem bakanlığı hem de meclis başkanlığı döneminde yaptığı icraatların hayaliyle yaşadık. Gururla takip ettik. Sakarya’mızın gelişim ve değişimine destekleriyle güç katan, ülkemizde hayata geçirdiği büyük projelerle örnek olan son Başbakanımız Binali Yıldırım’a şükranlarımı sunuyor, şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum” dedi.

Birikimi ve tecrübesi Sakarya’ya değer katacak
31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından göreve başlayan Başkan Ekrem Yüce’ye başarı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, “Allah yar ve yardımcınız olsun. Başkanımız Ekrem Yüce’nin yerel yönetimler tecrübesi Erenler’e dayanıyor. Ardından uzun yıllar ÇAYKUR’da başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. 31 Mart seçimlerinde de Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak, güzel Sakarya’yı geleceğe taşıyacaktır” diye konuştu.

SAKARYA

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Çelik'in oğlunun düğününe katıldı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Çelik'in ...
Sakaryaspor - Vanspor Futbol Kulübü: 4-2
YEREL HABERLER Sakaryaspor - Vanspor Futbol Kulübü: 4-2
Başkan Babaoğlu: “Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet hepimizi sevince boğdu”
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu: “Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet ...
SASKİ abone yönetiminde yeniliklerin öncüsü
YEREL HABERLER SASKİ abone yönetiminde yeniliklerin öncüsü
Hendek İtfaiye Teşkilatının temeli atılıyor
YEREL HABERLER Hendek İtfaiye Teşkilatının temeli atılıyor
Serdivan’da Sıfır Atık dönemi
YEREL HABERLER Serdivan’da Sıfır Atık dönemi
Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı’nda ...
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2
Binali Yıldırım Sakarya’da
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Sakarya’da
Başkan Işıksu saha çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Işıksu saha çalışmalarını sürdürüyor
(Özel) Kendilerini yetkili servis gibi gösterip vatandaşı dolandırdılar 444’lü numaralar kiralayıp, internet arama motorunda en üst sıralarda çıkan dolandırıcılar vatandaşı mağdur etti Sakarya Elektronikçiler Odası Başkanı Gürkaş elektronik dolandırıcılarına karşı uyardı: “Biz hiçbir vatandaşımızın bu konuda mağdur olmasını istemiyoruz, gerekiyorsa anons sistemiyle de tüketicileri aydınlatmaya çalışacağız” Mağdur olan Kemal Akpınar: “Mağduriyet sonrasında Elektronikçiler Odası'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum”
YEREL HABERLER (Özel) Kendilerini yetkili servis gibi gösterip ...
Karasu’da polis ekiplerinden alkol uygulaması
YEREL HABERLER Karasu’da polis ekiplerinden alkol uygulaması
Baba ve oğlu aynı takımda
YEREL HABERLER Baba ve oğlu aynı takımda
Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu
YEREL HABERLER Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu
Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı
YEREL HABERLER Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı
SAÜ’de otomotiv zirvesi düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de otomotiv zirvesi düzenlendi
Konak Sohbetleri ‘Safahat Okumaları’ ile devam edecek
YEREL HABERLER Konak Sohbetleri ‘Safahat Okumaları’ ile devam edecek
SAÜ’de ‘Özgeçmiş atölyesi’ adlı etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Özgeçmiş atölyesi’ adlı etkinlik düzenlendi
Minik maceracılar kütüphanede buluştu
YEREL HABERLER Minik maceracılar kütüphanede buluştu
Emniyet ekim ayı asayiş raporu: 163 tutuklama
YEREL HABERLER Emniyet ekim ayı asayiş raporu: 163 tutuklama
Başkan Kılıç, Sıfır atık zirvesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, Sıfır atık zirvesine katıldı
Başkan Yüce, “Belediyecilikte yeni dönemi başlatan AK Parti’dir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Belediyecilikte yeni dönemi başlatan AK ...
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ‘Bayrak’ şiirini okudu
YEREL HABERLER Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ‘Bayrak’ ...
SAÜ ile STM iş birliğiyle Ulusal Test Yatağı Merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER SAÜ ile STM iş birliğiyle Ulusal Test Yatağı Merkezi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X