SAÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Hatem Akbulut, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, MHP İl Başkanı Av. Ahmet Ziya Akar, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar, Sakarya Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Gedikli, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Nayir, ilk defa beyaz önlük giyecek öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, “Bugün burada uzun yılların emeğiyle, gayretiyle, başarısıyla kazanılmış bir bölümün mesleğine ait ilk üniforma sayılan beyaz önlük giyecek öğrencilerin yaşadıkları heyecanı, sevinci ve gururu paylaşmak üzere bir arada bulunuyoruz” dedi. Nayir, “Şehirler üniversiteleriyle kıymetli, üniversiteler de fakülteleriyle kıymetlidir. Tıp Fakültemizin de Sakarya Üniversitemize en büyük katkıyı sağlayacak fakültelerden biri olduğuna inanıyorum. Sakarya Üniversitemiz ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz, ilimize değer kattıkları için bizim gözümüzde önemli bir yerde bulunuyorlar. Bugün burada giyilecek olan, temizliğin, saflığın, sadeliğin işareti beyaz önlüklerin, öğrencilerimize yakışacak olan meslek üniformalarının, onların hayat boyunca aynı temizlikte yaşayacakları giysiler olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan da, öğrencilerin bu noktaya gelmeleri için her türlü fedakarlığı, yapan velilerin her şeyden önce bir teşekkürü hak ettiklerini ifade etti. Savaşan, “Törenin açılış konuşmasını yapan 1. Sınıf öğrencisi Merve’nin gözündeki ışıltı, sözlerindeki kararlılık aslında buradaki öğrencilerimizin tamamının sözcüsü oldu. Çünkü biz biliyoruz ki Tıp Fakültesine gelen öğrencilerimiz aileleri ile beraber çok zorlu dönemleri yaşıyorlar. Çünkü bir hedef var ama hedefe ulaşırken verilmesi gereken mesai var ve bu mesai de velilerle birlikle veriliyor. Bu başarıda tabi ki en önemli parça öğrencilerimiz olmasına rağmen velilerimize de öğrencilerimizin hedefine gösterdikleri katkıdan dolayı teşekkürlerimizi arz ederim” diye konuştu.

Tıp Fakültesinin tarihçesi ve başarısına değinen ve kuruluş dönemindeki eksikliklerin tamamen giderildiğini belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, “SAÜ Tıp Fakültesi Türkiye’nin en iyi tıp fakültelerinden biri olmaya adaydır. Alanında Türkiye’de ve dünyada söz sahibi olmuş, hem yabancı uyruklu hem Türkiye vatandaşı öğretimleriyle sizi uluslararası ve ulusal değişim programlarıyla geleceğin en iyi ve geleceğe yön veren hekimleri olarak yetiştirmeyi ilke edinmiş bir fakültedir. Değerli öğrenciler, SAÜ Tıp Fakültesine geldiniz ve bu ilk kaydınız ile beraber bir ömür boyu sürecek olan hekimlik hayatına ilk adımınızı attınız. Şunu unutmayın ki her geçirdiğiniz yıl çok değerli ve bu ömür boyu geçirecek olan hekimlik yaşantınıza bugünkü giyeceğiniz önlük ile artık süreç başladı. Töreniniz hayırlı olsun giydiğiniz beyaz önlükleriniz yüz akınız olsun” şeklinde konuştu.

Törende birinci sınıf öğrencileri adına bir konuşma yapan Merve Oygun, bu kutsal mesleği öğrenmek için ilk adımı atmanın heyecanı ile hayatlarında yeni bir sayfa açıldığını, giyecekleri beyaz önlüğün kendilerine birçok sorumluluk yükleyeceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından öğrenciler adına konuşma yapan Merve Oygun’un önlüğünü, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir giydirdi. Ardından diğer protokol üyeleri ve öğretim üyeleri, sahneye davet edilen öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdiler. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

