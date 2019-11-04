SAÜEAH’da bir haftada 4 böbrek nakli yapıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) 6 ay önce açılan ve gerçekleştirilen başarılı böbrek nakilleri ile böbrek yetmezliği yaşayan hastalara umut olan Böbrek Nakli Merkezinde bir hafta 4 böbrek nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

SAÜEAH bünyesindeki Böbrek Nakli Merkezi son dönem böbrek yetmezliği olan hastalara umut olmaya devam ediyor. Nakillerle ilgili Op. Dr. Necattin Fırat tarafından yapılan açıklamada, 3 nakilin canlı vericilerden, bir nakilin ise kadavradan yapıldığı belirtildi. Fırat, “Hastalarımızın genel durumları çok iyi ve hepsi serviste takip ediliyor. Bu hafta içinde hepsini tam şifa ile taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hem Sakarya’dan hem de diğer illerimizden birçok hasta böbrek nakli olmak amacıyla merkezimize başvuruyor. Bu başvurular Genel Cerrahi, Nefroloji, Radyoloji ve Anestezi Anabilim Dalları’nın katılımıyla gerçekleştirilen ve düzenli olarak yapılan Böbrek Nakli Konseyi’nde titizlikle değerlendirilmekte ve uygun olan hastalar nakil için hazırlanmaktadır” dedi.

SAKARYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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