Sıfır Atık projesine Sakarya’dan tam destek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldı.

‘Güçlü Ekonomi ve Yeşil Bir Doğa İçin’ teması ile gerçekleştirilen zirve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Sıfır Atık Projesi’nin önemine ilişkin açıklamalara ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya vurgu yapılan programın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya olarak sıfır atık projesine tam destek sunduklarını ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Sıfır Atık, ülkemizin yarınlarına daha iyi bakabilmek, biyo çeşitliliği koruyabilmek için çok dikkate alınması gereken bir projedir. Sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin görevidir. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras çevredir. Doğa üzerinde her istediğimizi tatbik edemeyiz. Doğayla iç içe büyüyen, doğal güzelliklerini koruyan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Çok şükür şehrimizde de sıfır atık projesine destek sağlayacak pek çok çalışmaya imza attık” dedi.

Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimine özel önem veriyoruz. Sakarya Katı Atık Yönetimi Tesisi ile şehrimizde sıfır atık hedeflenmektedir. Tesisimiz 2020 yılında hizmete girecek. Bölgedeki en kapsamlı çevre projesi olmasından gurur duyduğumuz bir tesis. 20 hektarlık alan üzerinde inşa ediliyor. İnşa edilecek tesis ile çöpten enerji, organik gübre ve biyogaz üreteceğiz. Ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra Sıfır Atık projesine de güçlü bir destek sunacağız. Organik gübre ile mümbit topraklara sahip şehrimizde ürün kalitesini ve verimi arttıracağız. HES’lerle ürettiğimizin yanında SEKAY ile tükettiğimiz enerjiyi de üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Yüce, “2011 yılından bu yana atık pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık motor yağı, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması için çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya’da bir farkındalık oluşturmak, sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla geleceğimiz olan çocuklara çevre eğitimi veriyoruz. ‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk’ adı altında pek çok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yine ‘Sıfır atık’ projesi kapsamında halkımıza bez çantalar dağıttık. Ülkemiz hızla gelişiyor. Bu gelişime paralel olarak atık üretim miktarları da artıyor. Sürdürülebilir çevre anlayışının benimsenmesi ve de genç neslimize benimsetilmesinin, gelecekte daha müreffeh bir hayat sürmemizin ön şartı olarak kabul ediyorum. ‘Sıfır Atık’ projesi ülke olarak israfı önlemeyi ve tasarruf edebilmeyi de sağlayacaktır. Bu konuda bütün halkımıza görev düşmektedir. Atık yönetiminde ilk adım atıkların oluştuğu yerde önlenmesidir. Ülkemize paralel olarak dünyada da nüfus ve teknolojik gelişmişlik hızla artıyor. Bu artış aynı zamanda daha fazla atık anlamına da geliyor. Gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için atık yönetimi konusunda daha fazla çaba göstermeliyiz. Bu vesileyle projeye öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

SAKARYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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