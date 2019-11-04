Deneyimli Endüstri Mühendisliği Günleri-2 SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü (SAÜEMK) tarafından Deneyimli Endüstri Mühendisliği Günleri2 (DEM2) Konferansı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Isılhan Fabrika Müdürü İlhan Düzgün ve Kaim Kardeşler Damper Dingil Sanayi İşletme Müdürü Salim Aydın katıldı. Konferans, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Konuşmasının başında hedef ve kariyer ile ilgili tüyolar veren İlhan Düzgün, “İnsan kendisine ‘ne yaparsam mutlu olurum?’ diye sormalı. Yani kariyer yapmak için değil mutlu olmak için hedef koymalı” diye konuştu. Düzgün, öğrencilere öğütler verirken de “Yenilmenin tadını bilmeyen galibiyetin zevkini alamaz. Yarışmacı bir ruhunuz yoksa yarış içine girmeyin” dedi.

Öğrencilere, iyi mühendis olarak iyi üretim yapmaları durumunda Türkiye’nin de popülerliğini artıracaklarını söyleyen Alim Aydın ise, “Hedeflerinize koşmayıp adımlarınızı doldurarak yürürseniz, işte ancak o zaman arayan değil aranan olursunuz” şeklinde konuştu

Aydın, kariyer aşamasında nasıl başarılı olunacağı ile ilgili de öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, “Birincisi her zaman ve her konuda dürüst olun. İkincisi üniversiteyi bitirene kadar cebinizi bilgilerle doldurun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılara yapılan plaket takdimi ile konferans sona erdi.

SAKARYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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