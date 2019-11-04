Şemsi Bayraktar'dan çiftçilerin borçlarının yapılandırılması talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şemsi Bayraktar'dan çiftçilerin borçlarının yapılandırılması talebi

DHA

ZİRAAT Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bugünlerde en öncelikli konularının çiftçilerin borçlarının yapılandırılması olduğunu, hükümetten bunu talep ettiklerini söyledi.

ZİRAAT Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bugünlerde en öncelikli konularının çiftçilerin borçlarının yapılandırılması olduğunu, hükümetten bunu talep ettiklerini söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ziyaretlerde bulunmak için Sakarya´ya geldi. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Şemsi Bayraktar açıklamalarda bulundu. Bayraktar, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik talepleri olduğunu ifade ederek, "Bugünlerde en öncelikli konumuz, çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Bu manada telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Hükümetimizle görüşmelerimiz devam ediyor, çünkü vadeler geldi. Dolayısıyla icra takipleri başlayabilir. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz, takip ediyoruz. En kısa zamanda inşallah bunu sağlamış oluruz" dedi.
Bayraktar daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

SAKARYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Babaoğlu, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, öğrencilerle buluştu
Yeni trendleri öğreniciler yerinde incelediler
YEREL HABERLER Yeni trendleri öğreniciler yerinde incelediler
Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü
YEREL HABERLER Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü
Deneyimli Endüstri Mühendisliği Günleri-2 SAÜ’de düzenlendi
YEREL HABERLER Deneyimli Endüstri Mühendisliği Günleri-2 SAÜ’de ...
Sıfır Atık projesine Sakarya’dan tam destek
YEREL HABERLER Sıfır Atık projesine Sakarya’dan tam destek
SAÜEAH’da bir haftada 4 böbrek nakli yapıldı
YEREL HABERLER SAÜEAH’da bir haftada 4 böbrek nakli yapıldı
SAÜ’de Göçmen ve Sığınmacılara sunulan sosyal hizmetler konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ’de Göçmen ve Sığınmacılara sunulan sosyal ...
Kaybolan kadını AFAD ekipleri fındık deposunda buldu
YEREL HABERLER Kaybolan kadını AFAD ekipleri fındık deposunda buldu
Stajyer avukat, intihar etti
YEREL HABERLER Stajyer avukat, intihar etti
SAÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı
YEREL HABERLER SAÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Çelik'in oğlunun düğününe katıldı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Çelik'in ...
Sakaryaspor - Vanspor Futbol Kulübü: 4-2
YEREL HABERLER Sakaryaspor - Vanspor Futbol Kulübü: 4-2
Binali Yıldırım: “Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: “Başkan Yüce, birikimi ve ...
Başkan Babaoğlu: “Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet hepimizi sevince boğdu”
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu: “Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet ...
SASKİ abone yönetiminde yeniliklerin öncüsü
YEREL HABERLER SASKİ abone yönetiminde yeniliklerin öncüsü
Hendek İtfaiye Teşkilatının temeli atılıyor
YEREL HABERLER Hendek İtfaiye Teşkilatının temeli atılıyor
Serdivan’da Sıfır Atık dönemi
YEREL HABERLER Serdivan’da Sıfır Atık dönemi
Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı’nda ...
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2
Binali Yıldırım Sakarya’da
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Sakarya’da
Başkan Işıksu saha çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Işıksu saha çalışmalarını sürdürüyor
(Özel) Kendilerini yetkili servis gibi gösterip vatandaşı dolandırdılar 444’lü numaralar kiralayıp, internet arama motorunda en üst sıralarda çıkan dolandırıcılar vatandaşı mağdur etti Sakarya Elektronikçiler Odası Başkanı Gürkaş elektronik dolandırıcılarına karşı uyardı: “Biz hiçbir vatandaşımızın bu konuda mağdur olmasını istemiyoruz, gerekiyorsa anons sistemiyle de tüketicileri aydınlatmaya çalışacağız” Mağdur olan Kemal Akpınar: “Mağduriyet sonrasında Elektronikçiler Odası'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum”
YEREL HABERLER (Özel) Kendilerini yetkili servis gibi gösterip ...
Karasu’da polis ekiplerinden alkol uygulaması
YEREL HABERLER Karasu’da polis ekiplerinden alkol uygulaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X