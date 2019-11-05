Gelin ve damat, düğün salonundan çekiciyle ayrıldı

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- ADAPAZARI'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları, gelin arabasını çekiciye yükleyerek, çifti evlerine götürdü.

Adapazarı'na bağlı Çelebiler Mahallesi'nde, Tuncay ve Seda Fidan, düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Damadın arkadaşları, düğün sonrası çifte sürpriz yaptı. Fidan çifti, evlerine gitmek üzere gelin arabasına bindikleri sırada, arkadaşları da aracı çekiciye yükledi. Çift, çekicinin üzerine alınan gelin arabasıyla evlerine götürüldü.



SAKARYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:00

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