Erenler Belediyesi Kasım ayı meclisi toplandı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında ikinci üniversite için bilgiler verdi.

Erenler Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı Bir evvelki meclis toplantısına ait tutanağın okunarak kabulü ve gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından son buldu. Toplantıda gündem dışı söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Nurgül Ada ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Özgür Paşaalioğlu, "TC" ibaresinin kurumsal ibareye eklenmesinden dolayı Başkan Fevzi Kılıç’a teşekkür ettiler.

Mecliste söz alarak TC ibaresinin ortak bir hassasiyet meselesi olduğuna değinen Başkan Fevzi Kılıç ise yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kılıç, "Küpçüler Mahallesi'nde bulunan üst geçitte tadilat çalışması başladı. 2. üniversiteyi ilçemize kazandırmak için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Biz 2. üniversitenin yeri için Et ve Süt Kurumunun yerini teklif ettik. İlgili Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ile de irtibat halindeyiz. Süreci bizzat takip ediyorum. Çevre Bakanlığımız ile bu ay yaptığımız görüşmeler sonucunda 1 adet çöp kamyonu, 200 adet çöp konteynırı ve muhtelif yerlerde asfalt kullanmak için 500 Bin TL hibe aldık. Erenlerimiz için çalışmaya, mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

Meclis Toplantısı bir evvelki meclis toplantısına ait tutanağın okunarak kabulü ve gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından son buldu.

SAKARYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:00

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