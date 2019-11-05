Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbul'da yunus polisi olarak görev yapan Sakarya Karasu'lu Taner İmamoğlu geçirdiği motosiklet kazası sonucu 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

İddiaya göre, 26 yaşındaki yunus polisi Taner İmamoğlu Şişli ilçesinde motosiklet eğitimi verdiği esnada kaza geçirdi. Kaza sonrasında beyin kanaması geçiren İmamoğlu kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı halde 6 gündür uyutulduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SAKARYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.