SAÜ’de ‘Küresel Yozlaşma’ Konferansı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) AR GENÇ Topluluğu tarafından ‘Küresel Yozlaşma’ adlı bir konferans düzenlendi.

SAÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki konferansa konuşmacı olarak SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldı. Başkalarının tecrübesini bir daha tecrübe etmenin yeryüzünde görülebilecek en büyük yanlışlardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Özellikle çocuklara kendi kararlarını kendileri vermesinin söylenmesi doğru değildir. Bu durum kendimizi kafese koymak gibi bir şeydir. ‘Kendi kararlarını kendin verebilirsin’ cümlesi, tecrübeyi yaşayan kişiyi dinlemeyip ‘sen de aynı hatayı yap’ demek gibi vicdansızca bir cümledir” dedi.

İnsanların iyi olan şeyleri birbirlerine tavsiye etmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Birbirimizi sıkmadan ve bunaltmadan sürekli güzeli ve iyiyi tavsiye etmemiz lazım. Yoksa hayat bize sürekli kötüyü tavsiye etmeye devam edecek” diye konuştu.

Prof. Dr. Sofuoğlu, kültürel yozlaşmanın karşısına geçmek için en önemli çarenin geleneksel kültüre daha fazla sahip çıkmak olduğunu da vurguladı.

SAKARYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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