Sakarya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç alımsatımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik çeteye Sakarya merkezli Bolu, Kocaeli ve Bursa'de operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapılırken eş zamanlı operasyonda 11 şahıs "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SAKARYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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