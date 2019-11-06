SADEM öğrencileri Türk kültürünü yakından tanıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SADEM öğrencileri Türk kültürünü yakından tanıdı

İHA

SUBÜ Dil Eğitim Merkezi (SADEM) öğrencileri düzenlenen çiğ köfte etkinliği ile Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.

SADEM öğrencileri Türk kültürünü yakından tanıdı

SUBÜ Dil Eğitim Merkezi (SADEM) öğrencileri düzenlenen çiğ köfte etkinliği ile Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim Merkezi Uluslararası öğrencilere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla çiğ köfte etkinliği düzenledi. Arifiye’de düzenlenen etkinliğe SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SADEM Müdürü Canan Güngör ile uluslararası öğrenciler katıldı.
SADEM’in Arifiye’de olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, “Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerimizi burada ağırlamak, onların Türkçeyi SADEM kursları sayesinde öğrenmeleri bize, belediyemize ve burada yaşayan insanlarımıza büyük gurur vermektedir. Burada herhangi bir problemle karşılaştıkları zaman belediyemize gelebilirler. En güzel şekilde buradan mutlu ayrılmaları ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa en güzel şekilde yapacağız. Ben bundan dolayı değerli rektörümüze, rektör yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu merkezimiz uzun bir süre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine hizmet edecek” dedi.
Etkinlikte konuşan SADEM Müdürü Öğretim Görevlisi Canan Güngör ise, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne farklı bölümleri okumak için gelen yabancı öğrenciler, ilk olarak Türkçe hazırlık kursuna yazılıyorlar ve SADEM’de 1 yıl boyunca Türkçe öğreniyorlar. Burada öğrencilerimize genel anlamda Türkçe öğretiyoruz. Bazı öğrencilerimize de akademik Türkçe dersi veriyoruz. Dil öğretmek aynı zamanda kültürü de öğretmek demektir. Bu kapsamda öğrencilerimize kültürümüzü tanıtıcı faaliyetler planlıyor ve düzenliyoruz. Bu anlamda Türk yemeklerinden çiğ köfteyi tanıtmak için bir program düzenledik. Öğrencilerimiz zaten genel olarak çiğ köfteyi seviyorlar. Bu tarz kültürel etkinlikler hem öğrencilerin kaynaşmasına hem de Türk kültürüne biraz daha yakınlaşmalarına vesile oluyor. İlerleyen süreçte etkinliklerimize devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

SAKARYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüce: "Sakaryaspor’un her zaman yanındayım"
YEREL HABERLER Başkan Yüce: "Sakaryaspor’un her zaman yanındayım"
SAKBİS 50 bin kiralama sayısına ulaştı
YEREL HABERLER SAKBİS 50 bin kiralama sayısına ulaştı
Başkan Özen, hasta ziyaretlerini aksatmıyor
YEREL HABERLER Başkan Özen, hasta ziyaretlerini aksatmıyor
SAÜ’de Otomotivin Geleceği konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ’de Otomotivin Geleceği konuşuldu
1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi bakanlık gündemine alındı
YEREL HABERLER 1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi bakanlık gündemine ...
Sakarya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 ...
Kırgız kadın kahramanı Kurmancan Datka SAÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Kırgız kadın kahramanı Kurmancan Datka SAÜ’de anıldı
MEBİS yenilikleriyle kolaylık sağlayacak
YEREL HABERLER MEBİS yenilikleriyle kolaylık sağlayacak
Kursiyerlere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Kursiyerlere sertifikaları verildi
Cevriye Oymak Perşembe Bilgi Evi’nde
YEREL HABERLER Cevriye Oymak Perşembe Bilgi Evi’nde
Sakarya Teknokent G-Fast Birincisi İTÜ’de Yarı Finale Yükseldi
YEREL HABERLER Sakarya Teknokent G-Fast Birincisi İTÜ’de Yarı Finale ...
Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor
SAÜ’de ‘Küresel Yozlaşma’ Konferansı
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Küresel Yozlaşma’ Konferansı
(Özel) Zehirlenme, Sakarya’da ıspanak satışlarını durdurdu Ispanaklar üreticinin elinde kaldı Erenler Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek: “Vatandaşlarımız rahatlıkla Sakarya’nın ıspanağını yiyebilir”
YEREL HABERLER (Özel) Zehirlenme, Sakarya’da ıspanak satışlarını ...
SUBÜ öğrencileri İstanbul Maratonuna katıldı
YEREL HABERLER SUBÜ öğrencileri İstanbul Maratonuna katıldı
Eğitimde dönüşüm süreçlerini yönetme projesi toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Eğitimde dönüşüm süreçlerini yönetme projesi ...
Hendek'te 15 iş yeri ihaleye çıktı
YEREL HABERLER Hendek'te 15 iş yeri ihaleye çıktı
Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata ...
Lösemili çocuklara hastanede trafik eğitimi
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara hastanede trafik eğitimi
Bağ ve bahçelere zarar veren 300 kiloluk yaban domuzu vuruldu
YEREL HABERLER Bağ ve bahçelere zarar veren 300 kiloluk yaban domuzu ...
Rehber adayları tarihi yarım adayı gezdi
YEREL HABERLER Rehber adayları tarihi yarım adayı gezdi
Başkan Yüce, “En kaliteli bal üretiminin adresi Sakarya olacak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “En kaliteli bal üretiminin adresi ...
‘Çevir Bakalım’ etkinliği SAÜ’de düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Çevir Bakalım’ etkinliği SAÜ’de düzenlendi
SAÜ Yabancı Diller bölümünden farkındalık yürüyüşü
YEREL HABERLER SAÜ Yabancı Diller bölümünden farkındalık yürüyüşü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X